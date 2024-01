Meteo, i Giorni della Merla portano il gelo: minime polari, domani il picco del freddo

MeteoWeb

Avanza l’ondata di freddo e stamani, nel primo dei Giorni della Merla, le temperature sono sensibilmente diminuite in tutt’Italia e nel settore orientale dell’Europa con valori minimi tipicamente invernali. Tra le principali capitali europee spiccano le minime di -6,5°C a Praga e -4,8°C a Bucarest, ma in Italia abbiamo avuto valori decisamente più bassi nelle zone interne dell’Appennino in collina, anche nei fondovalle e in città con -11,0°C a Cascia, -7,4°C a Castel di Sangro, -5,7°C a Norcia, -5,0°C a Foligno, -4,7°C a Città di Castello, -4,0°C a Isernia, -3,9°C a Fabriano, -3,7°C a L’Aquila e Avezzano, -2,9°C a Rieti, -2,0°C a Cassino, -1,1°C a Benevento, -0,7°C a Frosinone, -0,6°C a Terni.

Spiccano anche le minime glaciali sulla costa dell’alto Adriatico, con temperature sottozero anche in città lungo tutta la costa dal Friuli Venezia Giulia alle Marche: -2,5°C a Bibione, -2,3°C a Jesolo, -2,2°C a Mestre e Pesaro, -2,1°C a Fano, -1,7°C a Senigallia, -1,3°C a Lignano Sabbiadoro, -0,9°C a Rimini, -0,5°C a Venezia, -0,2°C a Chioggia.

Il tempo è bello, al netto di nebbie e foschie tipiche dell’Anticiclone su tutta la pianura Padana e sull’Adriatico: soltanto al Sud abbiamo nubi sparse in Puglia e Calabria per l’afflusso delle masse d’aria più fredde che hanno fatto crollare le temperature anche al meridione, dove però il picco del freddo sarà domani – martedì 30 gennaio – con picchi tipicamente invernali soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro/orientale:

