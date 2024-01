Il lanciatore europeo Vega C pronto a partire entro l’anno

MeteoWeb

Il lanciatore europeo Vega C potrebbe presto spiccare il volo, con la possibilità di una nuova missione tra il 15 novembre e la fine di dicembre. Questa notizia è stata confermata da Toni Tolker-Nielsen, Direttore dei Trasporti Spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea, durante una visita agli stabilimenti di Arianegroup a Les Mureaux, vicino a Parigi, dove viene assemblato lo stadio principale del nuovo razzo Ariane 6.

“Finalmente vediamo la luce“, ha commentato Tolker-Nielsen, sottolineando il ritorno alle attività spaziali europee con Ariane 6 previsto tra giugno e luglio e il prossimo lancio di Vega C pianificato tra novembre e dicembre. Questo annuncio segna una rinascita nell’accesso europeo allo Spazio, dopo un periodo di contrazione dovuto a vari fattori, tra cui la situazione in Ucraina e le sfide nello sviluppo di Ariane 6 e Vega C.

Il via libera per il lancio di Vega C è stato possibile grazie al superamento della revisione dello stadio Zefiro 40, un passo cruciale che ha aperto la strada a nuovi test programmati per giugno e settembre, seguiti dal ritorno operativo. La decisione sul payload per questa missione, che potrebbe includere Sentinel-1C, la nuova sentinella di Copernicus, deve ancora essere ufficializzata.

