Anche il meteo è favorevole: tutto pronto per il 1° lancio di Vulcan Centaur e il primo sbarco sulla Luna degli USA dal 1972

Dopo settimane di ritardi, la United Launch Alliance è pronta a lanciare il suo primo razzo Vulcan per un volo di prova che invierà anche un lander lunare privato sulla Luna per la prima volta. Il razzo Vulcan Centaur verrà lanciato dallo Space Launch Complex-41 dell’ULA presso Cape Canaveral, in Florida, alle 02:18 ora locale (08:18 ora italiana) nell’ambito della missione Cert-1, per dimostrare la sua preparazione per voli commerciali e governativi.

Il razzo trasporta anche il lander lunare Peregrine, una missione privata costruita dalla società statunitense Astrobotic che trasporta esperimenti per la NASA come primo volo del programma Commercial Lunar Payload Services dell’agenzia. La missione tenterà il primo sbarco sulla Luna da parte degli Stati Uniti dai tempi dell’Apollo 17 nel 1972, e sarà la prima missione privata ad atterrare sulla Luna in sicurezza, in caso di successo.

Peregrine di Astrobotic trasporta anche una dozzina di altri payload sulla Luna per clienti paganti, tra cui un pacco per il servizio di consegna DHL, una galleria d’arte digitale e campioni di DNA umano e resti cremati per le società di sepoltura spaziale Celestis ed Elysium.

Quando è previsto il lancio del razzo Vulcan Centaur

Attualmente, il liftoff è in programma alle 02:18 ora locale (08:18 ora italiana) dell’8 gennaio, ma il lancio potrebbe avvenire in qualsiasi momento entro una finestra di 45 minuti, che si chiuderà alle 09:03 ora italiana. Il lancio della missione era precedentemente previsto il 24 dicembre, ma ULA lo ha rinviato a gennaio per effettuare un test completo di rifornimento.

Quella di domani è la finestra di lancio più lunga di ULA per le 4 opportunità di volo questa settimana, che includono le date di backup del 9, 10 e 11 gennaio. Le finestre di lancio successive sono rispettivamente di 9 minuti, 1 minuto e 3 minuti.

Meteo favorevole

Le previsioni per il lancio dell’8 gennaio promettono le migliori condizioni meteo per le 4 opportunità di lancio di questa settimana. C’è una probabilità dell’85% di bel tempo il giorno del lancio dell’8 gennaio, ma la probabilità scende al 40% il 9 gennaio a causa delle nuvole, ed è al 45% sia per il 10 che per l’11 gennaio, secondo a Melody Lovin, ufficiale meteorologico di lancio del 45th Weather Squadron della Cape Canaveral Space Force Station.

La missione di Vulcan Centaur

Dal lancio alla separazione del lander lunare Peregrine, il volo di prova Vulcan Centaur Cert-1 di ULA dovrebbe durare circa 4 ore e 24 minuti. Durante quel periodo, il razzo Vulcan verrà lanciato, sgancerà il primo stadio e dispiegherà il lander lunare Peregrine su una traiettoria cosiddetta “translunare” che lo porterà sulla Luna. Lo stadio superiore Centaur, nel frattempo, proseguirà da solo nello Spazio profondo per orbitare definitivamente attorno al Sole.

Se tutto andrà bene, Peregrine atterrerà sulla Luna il 23 febbraio in una regione conosciuta come Sinus Viscositatis, che si trova vicino a una serie di strutture chiamate cupole Gruitheisen.

Le finestre di lancio

Se ULA non riuscirà a lanciare la missione Cert-1 del razzo Vulcan l’8 gennaio, la compagnia potrà riprovare per altri 3 giorni prima di fermarsi per diverse settimane. L’ULA ha una finestra di 4 giorni in cui lanciare la missione, con opportunità l’8, 9, 10 e 11 gennaio. Le finestre di lancio e la loro durata sono determinate dalla meccanica orbitale richiesta da Vulcan per lanciare il lander Peregrine di Astrobotic verso la Luna.

Se ULA non sarà in grado di lanciare la missione Vulcan Cert-1 entro la finestra di 4 giorni, la compagnia dovrà aspettare fino al 23 gennaio per riprovare, a causa dei meccanismi orbitali.