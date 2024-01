Arriva la conferma: dal lander giapponese SLIM l’atterraggio più preciso sulla Luna

MeteoWeb

Nonostante abbia riscontrato problemi con i pannelli solari, la discesa sulla Luna del lander lunare giapponese SLIM si è rivelata la più precisa di sempre, atterrando a meno di 100 metri dall’obiettivo designato. Questo successo è stato enfatizzato dalla rivista Nature, che ha evidenziato l’innovativo sistema di discesa della sonda, che ha consentito al Giappone di diventare il 5° Paese a riuscire nell’impresa di raggiungere il nostro satellite.

Lanciato il 6 settembre 2023 dal Centro Spaziale di Tanegashima, lo “Smart Lander for Investigating Moon”, noto come SLIM, ha impiegato circa 4 mesi per completare il suo viaggio verso la Luna. La missione aveva l’obiettivo di testare la capacità di discesa guidata da un computer in grado di analizzare le immagini catturate dalle fotocamere di bordo per identificare il sito ottimale di allunaggio.

La discesa si è svolta in modo quasi impeccabile, posizionando SLIM a meno di 100 metri dal punto desiderato, rappresentando un notevole progresso rispetto alle missioni precedenti, che spesso atterravano a km di distanza dall’obiettivo iniziale. Questa precisione è stata ottenuta grazie a una nuova soluzione tecnologica che potrebbe offrire preziosi insegnamenti anche per il programma Artemis, volto a riportare l’umanità sulla Luna e creare un avamposto abitabile.

Tuttavia, la missione ha riscontrato problemi di alimentazione, presumibilmente dovuti a un orientamento errato dei pannelli solari. Ciò ha portato allo spegnimento del lander dopo poche ore, quando l’energia disponibile nelle batterie era quasi esaurita. Nonostante ciò, c’è la speranza che nei prossimi giorni i pannelli possano riuscire a raccogliere energia dai raggi solari, riattivando la missione e rendendola operativa.

