Forti raffiche di maestrale in Sardegna, navi dirottate da Porto Torres e Golfo Aranci

Forti raffiche di maestrale stanno attualmente investendo le coste del Nord/Est della Sardegna, con velocità massime raggiunte di 100 km/h. A causa di queste condizioni meteo avverse, le navi in arrivo a Porto Torres e Golfo Aranci sono state dirottate verso il porto Isola Bianca di Olbia, scelta strategica dovuta alla sua posizione più riparata. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo valida fino alla mezzanotte di oggi.

In occasione del weekend dell’Epifania, le aree costiere della Sardegna sono particolarmente colpite da forti venti di burrasca provenienti da Nord/Ovest. Sui crinali orientali e lungo le coste di Orosei, il maestrale raggiunge addirittura l’intensità di tempesta. A causa di questa situazione, tutte le coste esposte sono suscettibili di subire mareggiate.

Oltre al vento, la Protezione Civile ha, inoltre, diramato un’allerta gialla, indicante una criticità ordinaria, per il rischio idrogeologico legato alle precipitazioni nelle zone di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

