Maltempo Abruzzo, frana a Fossacesia: chiusa la strada per Villa Scorciosa

MeteoWeb

Una frana avvenuta a Fossacesia, in provincia di Chieti, ha costretto alla chiusura al traffico della provinciale ex 81, strada di collegamento per la frazione Villa Scorciosa. La chiusura è stata necessaria per la caduta sulla carreggiata di una frana probabilmente causata dal maltempo e dal dissesto idrogeologico di cui soffre il territorio. Non ci sono abitazioni interessate né famiglie isolate. Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri della locale stazione, i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia di Chieti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: