Maltempo Campania: bufere di neve e vento forte, fiocchi anche ad Avellino | FOTO

Giornata all’insegna di neve, pioggia e vento in diverse aree della Campania, interessata fino alle 22 di oggi da un’allerta meteo per temporali, neve a quote collinari, venti forti e mare agitato. Intorno alle 7 di questa mattina, l’Osservatorio meteorologico di Montevergine ha reso noto che sui crinali del Partenio, in Irpinia, era in corso da qualche ora una bufera di neve. Tetti imbiancati anche ad Avellino e in altri centri irpini. Neve anche nel Vallo di Diano, nel Salernitano: a Caggiano, oggi, scuole chiuse, come disposto ieri da un’ordinanza sindacale. Segnalata pioggia e vento nella valle dell’Irno. A Sapri, nel golfo di Policastro, la pioggia ha determinato esondazioni in via Kennedy.

Il maltempo che sta interessando Napoli e la sua provincia in queste ore sta generando notevoli disagi per quanto riguarda la regolarità dei mezzi di trasporto. In particolare, lungo la linea della Cumana, si stanno verificando problemi a causa della presenza di parti di alberi che sono finiti sui binari. L’Ente Autonomo Volturno ha reso noto, mediante una comunicazione ufficiale, che “causa presenza ostacolo sulla sede ferroviaria, la circolazione ferroviaria sulla tratta Fuorigrotta-Torregaveta è momentaneamente interrotta“.

