Maltempo Calabria, forti mareggiate: crolla parte della SS18 a Nocera Terinese | VIDEO

Anas ha avviato gli interventi di ripristino strutturale lungo il tratto della statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. Il tratto è temporaneamente interdetto al transito dei mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, in entrambe le direzioni, in via precauzionale e per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, tra il km 350,000 ed il km 360,100.

Gli interventi, nel dettaglio, riguardano il posizionamento di massi ‘ciclopici’ per la protezione dell’infrastruttura stradale dall’azione erosiva del mare e il ripristino della scarpata.

