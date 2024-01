Forte maltempo in Danimarca: mai così tanta neve da 13 anni, record per la pioggia a gennaio dal 1886 | FOTO

MeteoWeb

L’inverno sta paralizzando la Scandinavia con temperature estreme, che sono scese sotto la soglia dei -40°C per tre giorni consecutivi, e bufere di neve che stanno creando enormi disagi e stabilendo nuovi record. È il caso di Hald, località vicino alla città di Randers nello Jutland orientale, in Danimarca: il mezzo metro di neve misurato oggi, giovedì 4 gennaio, è il livello di neve più alto mai avvenuto in Danimarca dal gennaio 2011, ha affermato l’agenzia meteorologica nazionale DMI.

Una quantità di neve decisamente maggiore era stata registrata invece nel 2011, quando sono caduti oltre 100 centimetri sull’isola di Bornholm, nel Mar Baltico, dopo che una bufera di neve di diversi giorni ha colpito l’isola durante il Natale 2010 (135cm di neve erano caduti a fine dicembre di quell’anno).

Oggi, circa 20-30 centimetri di neve si sono accumulati al suolo sulla maggior parte dello Jutland settentrionale e orientale, mentre le bufere di neve hanno raggiunto il picco provocando notevoli disagi al traffico e ai trasporti. Localmente è caduta più neve di quanto indicato dalle misurazioni ufficiali e, soprattutto nella parte orientale dello Jutland, il forte vento ha prodotto in alcuni punti cumuli di neve alti un metro. Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini della neve di oggi in Danimarca.

La bufera di neve è durata quasi un giorno e mezzo

La bufera di neve responsabile di questi accumuli record è stata insolitamente duratura. Mentre una bassa pressione è passata lentamente a sud della Danimarca, nello Jutland settentrionale e orientale ha nevicato ininterrottamente per quasi un giorno e mezzo. All’aeroporto di Aarhus a Tirstrup, nel Djursland, le prime segnalazioni di neve sono arrivate la sera di martedì 2 gennaio alle 23:20: interrotte solo per dieci minuti questa mattina presto, ha nevicato ininterrottamente fino a alle 9:20 di oggi, giovedì 4 gennaio. La bufera di neve è durata, dunque, ben 34 ore, ovvero l’equivalente di un giorno e dieci ore.

Nel corso di queste 34 ore, la visibilità è scesa più volte fino a 100 metri e, oltre alle forti nevicate, sono state registrate raffiche di vento di burrasca.

Nuovo record di precipitazioni in Danimarca

Non solo nevicate record. La giornata di mercoledì 3 gennaio, infatti, ha fatto registrare anche un nuovo record di precipitazioni. I 59mm caduti a Svendborg, sull’isola di Funen, sono stati la quantità più alta in una giornata di gennaio in Danimarca dal 1886. Circa 9 stazioni meteorologiche tra Funen e Bornholm hanno misurato oltre 50mm di pioggia.

Le forti piogge cadute nelle ultime 24 ore nella parte meridionale della Selandia e Lolland-Falster hanno lasciato grandi quantità di acqua sulle strade, ha detto Lars Denholt, capo del servizio della Polizia della Selandia meridionale e di Lolland-Falster.

Il peggio del maltempo è passato

La DMI ha affermato che il maltempo sembra aver raggiunto il picco. “Non ci aspettiamo che vengano stabiliti altri record meteorologici nelle prossime 24 ore. Ma stiamo prevedendo giorni molto freddi nei prossimi giorni”, ha detto al notiziario Ritzau il meteorologo e portavoce della DMI Herdis Damberg.