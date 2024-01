Maltempo Emilia Romagna: infiltrazioni d’acqua nell’ospedale di Cento

MeteoWeb

Il maltempo di ieri e oggi ha creato dei problemi all’ospedale di Cento, in provincia di Ferrara. In seguito alle forti piogge, tra ieri pomeriggio e stamattina si sono verificate delle infiltrazioni con fuoriuscite di acqua da alcuni pannelli del solaio. Lo comunica l’Ausl locale sottolineando che, a seguito dell’inconveniente, è stata sospesa l’attività in una delle aree di diagnostica radiologica ma senza ripercussioni per i pazienti. Attivati tecnici e relativi interventi.

