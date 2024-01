Maltempo, alcune frane in Liguria: Vigili del Fuoco al lavoro

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco sono stati costretti a realizzare diversi interventi dopo il maltempo che ha sferzato il Centro Levante della Liguria con forti piogge e vento. Nella Città metropolitana di Genova, resta chiusa al traffico la SP4 dei Piani di Praglia all’altezza del ponte della ferrovia nel comune di Ceranesi a causa della caduta di massi da un terreno adiacente. Nel Comune di Genova, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere una frana a Sestri Ponente in Via Monte Timone. È stata riaperta al traffico la strada bloccata da una frana sulle alture di Rapallo in località San Quirico.

In provincia della Spezia, i Vigili del Fuoco hanno rimosso una frana che bloccava il traffico nel Comune di Calice al Cornoviglio in località Martinello.

