Maltempo Friuli: oltre 140mm di pioggia, quota neve in calo nelle prossime ore

MeteoWeb

Le precipitazioni, sia sotto forma di pioggia che di neve, continueranno fino a metà giornata di domani, domenica 7 gennaio, in Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle zone montuose, ma saranno di intensità più debole rispetto ad oggi. Finora si sono accumulati fino a 144mm di pioggia a Uccea (Udine), e oltre 100mm diffusamente sulla pianura udinese; 80-100mm sono caduti anche sulla pianura pordenonese e sulle zone prealpine più affacciate sulla pianura, meno nell’interno. Piogge più moderate a Trieste.

Fino ad ora, a causa del maltempo, in Friuli Venezia Giulia sono stati impegnati 30 volontari con 15 mezzi in 14 comuni, per interventi su allagamenti e monitoraggio del territorio. Continua il monitoraggio della frana di Clauzetto, anche a causa di nuovi smottamenti indotti dalle persistenti piogge, e la provinciale SR PN n°22 rimane chiusa.

La quota neve ha mostrato spiccata variabilità tra le aree interne della zona montana (fino a 700-800 metri nel Tarvisiano e in alta Val Tagliamento) e le aree prealpine e più esposte al flusso umido meridionale (fino a 1500-1700 metri per molte ore a Piancavallo). Nel pomeriggio, ha iniziato ad affluire aria più fredda da nord sulle Alpi, con relativo abbassamento della quota neve. Intorno alle 16, ha cominciato a soffiare Bora moderata a Trieste.

Livello dei fiumi

A causa del maltempo, il livello dei fiumi in Friuli Venezia Giulia è in aumento. Sul fiume Tagliamento, tutti gli idrometri misurano livelli al di sotto dei valori di attenzione, tranne il T. Arzino che lo ha superato ma è attualmente in calo. L’idrometro di S. Cassiano sul Livenza ha superato il livello di guardia ed è stato attivato il servizio di piena sulla tratta statale. Il fiume Sile all’idrometro di Zuiano (Azzano X) ha superato il livello di preallarme ed è attualmente in lieve calo; più a valle all’idrometro di Panigai ha superato il livello di preallarme ed ha determinato la chiusura della strada di collegamento tra Azzano X e Pravisdomini. Il livello del fiume Isonzo si mantiene al di sotto dei livelli di attenzione. La portata a Salcano ha raggiunto un valore di 485 mc/s ed ora è stabile. Il T. Torre e il F. Judrio sono ingrossati, ma al di sotto dei livelli di attenzione.

RFI ha attivato il presidio del ponte ferroviario sulla linea Trieste-Venezia per la riduzione del franco idraulico con livelli in aumento.

Le previsioni meteo per le prossime ore

Nelle prossime ore, la quota neve sarà in generale calo fino a 600-900 metri sulle Alpi e 1200-1500 sulle Prealpi, con possibili quote più basse nelle vallate più interne, ma la precipitazione nevosa nelle prossime ore sarà più debole. A Trieste, la Bora sarà in rinforzo dalla serata e potrà soffiare anche sostenuta o forte.

