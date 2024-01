Maltempo: in Toscana piogge diffuse, si alza il livello dei fiumi

MeteoWeb

Precipitazioni diffuse oggi su gran parte della Toscana di intensità moderata che hanno portato all’innalzamento dei livelli dei fiumi nelle zone dell’Ombrone pistoiese e Bisenzio, Elsa, Greve e Pesa ma sotto la prima soglia di guardia: è quanto ha comunicato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. A Mulazzo (Massa Carrara) sono caduti 130 mm nelle ultime 24 ore, il Magra è in diminuzione sotto la prima soglia.

Nelle prossime ore sono previste ancora piogge diffuse, la persistenza e le condizioni di saturazione del terreno potrebbero dar luogo a fenomeni locali di dissesto idrogeologico, ha sottolineato Giani.

