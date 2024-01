Maltempo killer negli USA: almeno 50 morti in una settimana

MeteoWeb

Questa settimana almeno 50 persone sono morte negli Stati Uniti a causa del maltempo che ha colpito il Paese: il dato è stato fornito dalle autorità e riportato dai media locali. Le temperature estremamente basse, abbondanti nevicate e il ghiaccio hanno reso le strade estremamente pericolose, interrotto i viaggi aerei, causato la chiusura delle scuole e lasciato migliaia di abitazioni senza elettricità. Milioni di americani sono interessati da allerta meteo.

Nel Tennessee, il Dipartimento della Salute ha confermato 14 decessi attribuibili alle avverse condizioni meteo. In Pennsylvania, martedì scorso, 5 donne hanno perso la vita in un incidente coinvolgente un semirimorchio su un’autostrada, secondo quanto riportato dalla polizia. Nel Kentucky, il governatore Andy Beshear ha annunciato 5 decessi correlati al meteo, mentre in Oregon, 3 persone sono decedute quando una linea elettrica è caduta sulla loro auto durante una tempesta di neve mercoledì, secondo quanto dichiarato dai vigili del fuoco di Portland. In Oregon, 75mila persone sono rimaste senza elettricità dal giorno precedente, come riportato da Poweroutage.us, e il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza.

Segnalazioni di decessi sono arrivate anche da Illinois, Kansas, New Hampshire, New York, Wisconsin e Washington. La situazione dei voli è altrettanto drammatica, con 1.100 rotte cancellate e 8.000 ritardate a causa delle avverse condizioni meteorologiche, secondo Flightaware.com.

Si prevede che l’ondata di freddo persista in alcune regioni, anche nel centro del Paese, compreso il fine settimana.