Maltempo La Spezia: allagato il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea

MeteoWeb

Il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea de La Spezia si è allagato a causa di alcune infiltrazioni a seguito del maltempo delle scorse ore, stessa sorte per il pronto soccorso pediatrico: è quanto denuncia la Cgil. “Nella notte si sono allagati entrambi i pronto soccorso alla Spezia“, riferisce il sindacato definendola “una situazione insostenibile“.

“Non si può andare avanti così, con queste strutture così fatiscenti – evidenzia il segretario della Cgil spezzina Luca Comiti – La costruzione del nuovo ospedale è più che mai urgente, ma nel frattempo si devono manutenere le strutture esistenti. La direzione della Asl5 batta un colpo“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: