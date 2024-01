Maltempo, neve sull’Altopiano di Asiago: accumuli sopra i 1200-1300 metri | FOTO

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’ondata di maltempo in atto sull’Italia sta interessando dall’alba di oggi anche la montagna vicentina e la neve è scesa ad ammantare l’Altopiano di Asiago. Le nevicate sono più intense nei comprensori sopra i 1200-1300 metri, dove l’accumulo ha raggiunto i 5-10 centimetri: al momento nessun disagio per la circolazione verso le piste da sci. Ad Asiago e nelle altre località attorno ai 1000 metri, la nevicata delle prime ore si è trasformata in tarda mattinata in acqua mista a neve. In tutto il comprensorio dei Sette Comuni sono pronti ad entrare in azione gli spazzaneve e i mezzi spargisale per anticipare la formazione di ghiaccio.

Nevicate più abbondanti sono previste dalla serata di oggi e la prossima notte, oltre che nella giornata di domani.

