Maltempo, tanta neve sull’Altopiano di Asiago sopra gli 800 metri | FOTO

MeteoWeb

La neve ha imbiancato oggi la montagna vicentina, concentrandosi sull’Altopiano dei Sette Comuni. Il limite della neve è stato individuato intorno agli 800-850 metri, creando un paesaggio invernale caratteristico con località come Asiago, Gallio e Roana, situate a circa 1000 metri di altitudine, ora coperte da uno strato nevoso. Nei comprensori sciistici in quota, la nevicata è stata più intensa, con accumuli di 5-10 cm, che si aggiungono allo strato già presente a seguito delle precipitazioni nel weekend dell’Epifania.

Al momento sull’Altopiano non sono stati segnalati problemi alla viabilità, ma i mezzi spargisale sono pronti a intervenire per prevenire la formazione di ghiaccio. La zona è caratterizzata da un autentico scenario invernale, con la neve che conferisce un aspetto pittoresco alle località montane.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: