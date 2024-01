Il maltempo flagella il Nord: nubifragi, freddo e tanta neve al Nord-Ovest, caldo anomalo al Nord-Est | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo sull’Italia a causa del “Ciclone dell’Epifania” che ora si trova posizionato tra Francia e Corsica, alimentando intense nevicate sulle Alpi, fino a bassa quota al Nord-Ovest. Questa sera, grandi sbalzi termici si registrano al Nord: mentre le temperature non superano i +5°C al Nord-Ovest, al Nord-Est raggiungono i +10-11°C, con picchi di +13°C in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo, per esempio, +1°C a Cuneo, +3°C a Torino e Asti e +5°C a Milano, ma +11°C a Verona e +13°C a Trieste, valori pazzeschi per l’orario serale.

Piogge diffuse stanno interessando tutto il Nord, fino all’Emilia Romagna occidentale e al nord della Toscana ma anche la Sardegna occidentale. Gli accumuli pluviometrici più rilevanti sono in Liguria, dove si superano i 100mm nel Genovese. Tra i dati pluviometrici (parziali) più significativi, segnaliamo: 119mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 116mm a Masone, 98mm a Cabanne di Rezzoaglio, 94mm a Camporomone e Sant’Alberto-Bargagli, 82mm a Ruta di Camogli, 76mm a Genova Multedo, 74mm a Genova Marassi, 69mm a Fabbriche. Accumuli sui 30-40mm si registrano anche tra Novarese, Varesotto e Milanese.

Si intensificano le nevicate al Nord

In serata, si stanno intensificando le nevicate sulle regioni del Nord. La neve ha raggiunto anche i 300 metri di quota tra Cebano e Monregalese, nel Cuneese, imbiancando anche Ceva (385 metri di quota). Segnaliamo, inoltre, qualche fiocco misto a pioggia fin in pianura nel Cuneese. Alla quota di 600 metri circa, le nevicate sono già più intense e determinano accumuli al suolo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Anche nella città di Cuneo (500 metri s.l.m.), la pioggia si è trasformata in neve.

A Limone Piemonte, località del Cuneese a 1000 metri di quota, si registrano 45cm di neve, mentre al Mottarone, località a 1100 metri nel Verbano-Cusio-Ossola, si registrano 20cm.

Bella nevicata a Canosio, in Valle Maira

Fitta nevicata a Ormea, in alta Val Tanaro

Intensa nevicata a Torre Pellice, a 650 metri di quota nel Torinese

Le immagini della nevicata in atto a Torre Pellice

Nevica a Roccavione, all'imbocco delle Alpi Marittime

Più neve che acqua a Superga

A Cuneo città la pioggia si è trasformata in neve

Allerta per il “Ciclone dell’Epifania”

È massima l’allerta meteo per il maltempo che il “Ciclone dell’Epifania” provocherà sull’Italia nel corso del weekend. Domani, proprio nel giorno dell’Epifania, il ciclone si posizionerà sul Mar Tirreno con un minimo barico di circa 995hPa tale da alimentare maltempo estremo in tutto il Paese. La tempesta sarà violentissima e provocherà venti estremi tra sabato pomeriggio e domenica 7 gennaio in tutt’Italia, con forte vento e mareggiate sulle regioni del Sud e su Sicilia e Sardegna. Ma sarà un sabato dell’Epifania anche di forti piogge e temporali, con neve abbondante sulle Alpi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: