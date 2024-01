Maltempo Sicilia: ancora piogge intense nel Catanese, allagamenti e disagi

MeteoWeb

Continua a piovere nel Catanese con conseguenti disagi, sebbene in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco riguardano in queste ore in particolare alcuni garage e scantinati di Riposto, ancora occupati da auto danneggiate, per la rimozione dell’acqua ancora presente. Non si segnalano danni a persone.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: