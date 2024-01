Settimana al via con forte maltempo al Sud: nubifragi tra Salerno e Napoli | LIVE

MeteoWeb

Settimana al via con forte maltempo al Sud Italia, con nubifragi, in particolare nella Campania meridionale, nella Calabria occidentale e nella Sicilia tirrenica. Si prevedono condizioni meteo estreme, soprattutto nelle aree del Cilento, della Basilicata tirrenica e della Catena Costiera, dove sono attese intense precipitazioni con un elevato rischio di frane e smottamenti. Al momento (dalla mezzanotte) si segnalano 54 mm a Maiori (SA), 53 mm ad Agerola (NA), 45 mm a Cetara (SA), 41 mm a Castiglione del Genovesi (SA), 40 mm ad Amalfi, 35 mm a Salerno e 21mm a Napoli.

La serata sarà problematica nella zona reggina, tra l’Aspromonte, la Costa Viola e lo Stretto di Messina, con la persistenza di nubifragi. Contemporaneamente, l’Italia intera dovrà fare i conti con una giornata caratterizzata da forti venti. Dalle Alpi, si verificherà il fenomeno del foehn, che porterà un notevole rialzo termico in Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, attenuando il freddo intenso degli ultimi giorni. Nel Centro/Sud, invece, si svilupperà una burrasca di maestrale che interesserà il Tirreno e il Canale di Sicilia, generando forti mareggiate lungo le coste esposte.

