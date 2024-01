Maltempo Toscana: frana nella frazione di Torcigliano, in Versilia

MeteoWeb

A causa del maltempo oggi sta colpendo la Toscana, nel pomeriggio si è verificata una frana nella frazione di Torcigliano, nel comune di Camaiore (Lucca), in Versilia. Immediato l’intervento del personale della Protezione Civile comunale, del geologo, dell’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche, dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale per monitorare la situazione e mettere in sicurezza il tratto di strada che porta al paese di Torcigliano, provvedendo alla rimozione di detriti, sassi e terra che sono caduti sull’asfalto.

