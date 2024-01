Maltempo Trentino, neve nei fondovalle ma pochi disagi

MeteoWeb

Dalla tarda mattinata di oggi, un’estesa nevicata ha interessato tutto il Trentino, senza creare particolari disagi. Si prevede che, dopo una probabile pausa, le precipitazioni riprenderanno, più intense e diffuse, in serata e nella notte, per poi esaurirsi nelle prime ore di domani, giovedì 18 gennaio. Nel pomeriggio, le temperature hanno iniziato ad aumentare nelle stazioni di rilevamento in quota sui settori meridionali e in serata e nella successiva notte la quota neve è prevista attorno ai 1.000-1.300 metri, specie ad ovest, dove neve o neve mista a pioggia potrà cadere anche a quote più basse durante le fasi più intense, nelle valli più chiuse e meno ventilate, mentre sui settori meridionali la quota neve potrà salire fino a 1.500-1.800 metri. Le precipitazioni sono previste in graduale esaurimento, a partire dai settori occidentali, nelle prime ore di giovedì per poi cessare ovunque il primo mattino.

Complessivamente per tutto l’evento, sono attesi cumuli di 10-30 centimetri o più di neve oltre i 1.500 metri e valori minori a quote inferiori. Proseguono, intanto, le operazioni di pulizia e trattamento della rete viaria da parte del Servizio gestione strade della Provincia di Trento che, in determinate tratte, è supportato dalle imprese private affidatarie.

Tra giovedì 18 e venerdì 18 gennaio, è previsto il transito sulle Alpi di un fronte freddo verso sud-est, con possibili deboli precipitazioni nella notte e al mattino, accompagnato da forti raffiche di Föhn che, localmente, potranno superare i 60km/h. Si prevede anche un repentino calo delle temperature dapprima in montagna e, nei giorni successivi, quando cesserà il vento, anche sui fondovalle.

