Maltempo Veneto, primi danni per il vento: problemi sulla linea Venezia-Bassano e sulla tangenziale di Mestre | FOTO

Il vento inizia a causare i primi problemi in Veneto. Sono già una ventina gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco per il vento che da questa mattina sta interessando la provincia di Venezia, dove si registrano raffiche sui 60km/h. I pompieri sono intervenuti anche lungo la linea ferroviaria Bassano-Venezia, altezza dell’abitato di Salzano, per un albero finito sulla linea aerea. Il traffico ferroviario è al momento interrotto ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Problemi anche sulle strade. Dalla tarda mattinata di oggi, il personale tecnico e quello del servizio viabilità di Concessioni Autostradali Venete è al lavoro sulla A57 Tangenziale di Mestre, in prossimità del raccordo per Venezia-Porto (svincolo Carbonifera), per un intervento urgente di manutenzione che si è reso necessario per l’inclinazione di un palo portante della catenaria di illuminazione della tangenziale. La rimozione del palo e la messa in sicurezza dell’impianto ha richiesto la chiusura di due corsie di marcia per ogni direzione: il restringimento di entrambe le carreggiate ha provocato inizialmente code di 5 chilometri in direzione Milano e di 2 chilometri in direzione Trieste, in diminuzione dal primo pomeriggio. L’intervento è tutt’ora in corso. Sul posto operano, insieme ai tecnici e al personale della viabilità di Cav, coordinati dal centro operativo di Mestre, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Mestre.

