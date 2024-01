Maltempo, forte vento a Firenze: alberi caduti ed edifici danneggiati

MeteoWeb

Le forti raffiche di vento che hanno colpito la zona di Firenze hanno causato la caduta di alberi sulla sede stradale, tegole pericolanti e altri problemi agli edifici. La stazione meteo Firenze Università ha registrato una raffica di 69km/h questa notte. Proprio per i danni provocati dal vento, nelle ultime ore, i Vigili del Fuoco del Comando di Firenze hanno effettuato una ventina di interventi, di cui quattro ancora da svolgere. Nel capoluogo, interventi nella zona di Poggio Imperiale e via Faentina; in provincia i Vigili hanno operato dall’Impruneta a Bagno a Ripoli, in Mugello, a Certaldo e Montespertoli, a Fiesole, Tavarnelle e Empoli.

Sempre per il forte vento, intervento dei Vigili del Fuoco anche nel Pisano, in via Tosco Romagnola a San Frediano a Settimo nel comune di Cascina per un dissesto statico: la copertura in rifacimento di un edificio in ristrutturazione si è distaccata e, si spiega, molti pannelli in polistirene sono caduti nella strada sottostante senza provocare danni né a persone né a cose. La viabilità interrotta fino alla messa in sicurezza dei luoghi dell’intervento. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri.

