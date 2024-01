Maltempo, vento forte e alberi abbattuti: a Palermo 100 interventi in 48 ore

MeteoWeb

Durante il recente fine settimana, il personale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Palermo ha lavorato ininterrottamente a causa delle avverse condizioni meteo. Nel corso delle ultime 48 ore, sono stati eseguiti circa 100 interventi, concentrati principalmente nella città di Palermo. La maggior parte di tali interventi è stata dedicata alla verifica e alla rimozione di alberi pericolanti, i quali hanno invaso le strade a causa delle forti raffiche di vento.

Le zone coinvolte includono via Angelo Morello, via Marinai Alliata, via Polito, via Trinacria, via dell’Olimpo, via della Favorita, viale Diana, via B, via Leonardo da Vinci, via Villagrazia, via Belgio, piazza Castelforte Bavetta e via Bernini a Palermo. Inoltre, si sono verificati diversi danni alla rete idrica in via Giuseppe Zarbo, via Margifaraci, VSP131 e via Vittorio Emanuele nel comune di Monreale. Un intervento è stato eseguito anche per le lamiere divelte dal tetto in via Saffo.

A causa delle intense piogge e del vento, sono stati numerosi gli interventi per il distacco di intonaci dagli edifici, interessando specificamente le zone di via Agesia di Siracusa, via Rocky Marciano, piazza del Stimmate e piazza Vittorio Veneto, a Palermo.

