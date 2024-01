Materiali da costruzione “superfreddi” per ridurre il caldo estremo

MeteoWeb

È possibile ridurre significativamente le temperature di una grande città in un Clima caldo desertico riducendo al tempo stesso i costi energetici. È quanto emerge da uno studio dell’UNSW Sydney. I risultati, pubblicati oggi su Nature Cities, illustrano una strategia articolata per raffreddare la capitale dell’Arabia Saudita fino a 4,5°C, combinando materiali da costruzione “superfreddi” altamente riflettenti sviluppati dall’High-Performance Architecture Lab con verde irriguo e misure di retrofitting energetico.

Lo studio

Lo studio, condotto in collaborazione con la Royal Commission di Riyadh, è il primo ad analizzare i benefici energetici su larga scala delle moderne tecnologie di mitigazione del calore quando vengono implementate in una città. Il caldo urbano estremo colpisce più di 450 città in tutto il mondo, aumentando il fabbisogno energetico e avendo un impatto negativo sulla salute, comprese le malattie e i decessi legati al caldo.

Situata al centro di un deserto, Riyadh è una delle più calde del mondo, con temperature che possono superare i 50°C in estate. Inoltre, i cambiamenti climatici e la rapida urbanizzazione stanno aumentando l’entità del surriscaldamento. “Il verde limitato e le grandi superfici artificiali realizzate con materiali da costruzione convenzionali come l’asfalto e il cemento intrappolano il calore, il che significa che la città continua a riscaldarsi“, spiega Mattheos (Mat) Santamouris, professore dell’UNSW Scientia.

“Anche il calore aggiuntivo prodotto dall’inquinamento delle auto e dalle attività industriali aumenta la temperatura della città“. Per lo studio, il team guidato dai ricercatori dell’UNSW ha effettuato simulazioni climatiche ed energetiche di raffreddamento su larga scala del quartiere Al Masiaf di Riyadh, comprese le prestazioni energetiche di 3323 edifici urbani, in base a otto diversi scenari di mitigazione del calore per valutare le strategie ottimali per abbassare la temperatura della città e ridurre le esigenze di raffreddamento.

La modellazione, che ha preso in considerazione diverse combinazioni di materiali superfreddi, tipi di vegetazione e livelli di retrofitting energetico, ha rilevato che è possibile ridurre la temperatura esterna della città di quasi 4,5°C durante l’estate. La strategia migliorerebbe anche la conservazione dell’energia di raffreddamento della città fino al 16%.

Mitigazione del calore

Lo scenario di mitigazione del calore (o raffreddamento) raccomandato per Riyadh comprende l’utilizzo di materiali superfreddi implementati nei tetti degli edifici e più che il raddoppio del numero di alberi irrigati per migliorare il raffreddamento per traspirazione.

Secondo Santamouris, abbassare la temperatura della città aiuta ad aumentare il comfort termico per le persone, a ridurre i problemi di salute dovuti al caldo intenso, a diminuire la concentrazione di inquinanti e a migliorare la produttività umana. Anche se non fa parte di questo studio, ricerche precedenti hanno rilevato che l’attuazione di strategie di raffreddamento simili in altre città può contribuire a ridurre i decessi legati al caldo. I ricercatori sperano ora di collaborare con la Commissione reale di Riyadh per iniziare ad attuare il piano di mitigazione del calore su misura nella città, che sarebbe il più grande del suo genere al mondo.