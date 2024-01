Meteo, sulle Adriatiche e al Sud resterà freddo per tutta la settimana

MeteoWeb

Resterà freddo per tutta la settimana il clima sull’Italia adriatica e meridionale: senza eccessi, senza maltempo e senza neve, ma con temperatura in linea con le medie del periodo e quindi tipicamente invernali. L’Italia, infatti, rimarrà ai margini di un’area particolarmente fredda tra i Balcani e il mar Nero, al punto che gli spifferi nord/orientali manterranno l’aria particolarmente fresca in tutto il Mediterraneo centro/orientale a fronte dell’Anticiclone delle Azzorre su Portogallo, Spagna e Francia.

Il clima dell’Italia in queste ore è particolarmente variabile: il tempo è prevalentemente bello e stabile ma al Sud abbiamo nubi sparse per l’aria fredda proveniente dai Balcani, mentre in pianura Padana persiste la nebbia fitta con altissimi livelli di smog che stamani hanno innescato il fenomeno della neve chimica. Proprio nel cuore della pianura Padana, al confine tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, abbiamo sacche d’aria molto fredda al punto che le temperature massime di oggi hanno superato di poco lo zero termico fermandosi ad appena +1,8°C a Castelnovo Bariano (Rovigo), +2,2°C a Carbonara Po (Mantova), +2,5°C a Gonzaga (Mantova), +2,6°C a Lendinara (Rovigo) e Roncoferraro (Mantova), +2,8°C a Roverchiara (Verona), Bondeno (Ferrara), Levata di Curtatone (Mantova), Bagnolo San Vito (Mantova) e Poggio Rusco (Mantova), +2,9°C a Legnago (Verona).

Clima freddo anche sulla costa del medio Adriatico con temperature massime di appena +7,2°C a Falconara Marittima, +7,7°C a Senigallia, +8,7°C a Porto Sant’Elpidio.

Anche nei prossimi giorni, appunto, continuerà a fare freddo sulle Regioni Adriatiche e in generale al Sud, almeno per tutta la settimana (weekend compreso), con condizioni meteo analoghe a quelle attuali: ampie schiarite, bel tempo ma temperature rigide (pur senza eccessi), in modo particolare nelle ore notturne.

