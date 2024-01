Meteo, gelo polare e tanta neve: una domenica d’inverno, ma l’Anticiclone ribalterà tutto

MeteoWeb

Risveglio più che freddo, glaciale, questa mattina in gran parte d’Europa con tanta neve al suolo da est a ovest, da nord a sud, dopo il freddo e il maltempo dei giorni scorsi. Tra le principali città, notevoli le temperature minime di -10,0°C a Praga, -9,1°C a Zurigo, -9,0°C a Varsavia e Bucarest, -7,7°C a Lubiana, -6,5°C a Belgrado, -5,8°C a Sofia. Molto freddo anche in Italia, in modo particolare al Nord: grazie al cielo stellato e alla calma di venti, l’inversione termica ha fatto crollare le temperature su valori da brividi in modo particolare nei fondovalle del Nord/Est dove abbiamo raggiunto -19,5°C a Monguelfo (Bolzano), -18,5°C a Brunico (Bolzano), -17,3°C a Dobbiaco (Bolzano), -16,1°C a Vipiteno (Bolzano), -14,3°C a Santo Stefano di Cadore (Belluno), -12,4°C ad Auronzo di Cadore (Belluno), -12,0°C a Sappada (Udine), -11,6°C ad Asiago (Vicenza).

Freddo molto intenso anche in pianura Padana con -9,0°C a Castell’Alfero (Asti) e Sassoguidano (Modena), -8,9°C a Botteghino di Zocca (Bologna), -8,5°C a Garofano (Modena), -8,4°C a Bressanone (Bolzano), -8,2°C a Roccabianca (Parma), -8,1°C a Nizza Monferrato (Asti), -8,0°C a Sarmazza (Vicenza), -7,8°C a San Damiano d’Asti (Asti) e Correggio (Reggio Emilia), -7,5°C a Pontida (Bergamo), -7,4°C a Muradolo di Caorso (Piacenza) e a Castellina (Parma), -7,2°C ad Asti, -7,0°C a Gazzata (Reggio Emilia), -6,9°C a Castronno (Varese), -6,8°C a Mariano Comense (Como), -6,7°C a Campedello (Vicenza) e Soliera (Modena), -6,6°C a Santena (Torino), Verolengo (Torino), Mezzanino (Pavia) e Pontecurone (Alessandria), -6,5°C a Maragnole (Vicenza), -6,4°C a Sezzadio (Alessandria), -6,3°C a Gaiarine (Treviso), Falzè di Piave (Treviso), Acqui Terme (Alessandria), Briona (Novara) e Brebbia (Varese), -6,2°C a Domodossola (Verbania), -6,1°C a Redavalle (Pavia), -6,0°C a Basaluzzo (Alessandria).

Al Centro/Sud le temperature sono tipicamente invernali, seppur senza eccessi. Ma è spettacolare l’Italia vista dallo Spazio, con l’innevamento dell’Appennino dopo le nevicate di ieri. Le prime della stagione. Notevole, molto più diffuso e abbondante, l’innevamento dei vicini Balcani:

Ma la neve nei giorni scorsi è caduta copiosa e abbondante su gran parte d’Europa. Le immagini del satellite MODIS della NASA scattate ieri evidenziano quanto sia diffusa la neve in pianura sull’Europa centrale, e quelle di oggi saranno ancor più spettacolari sui Balcani dove le nubi si stanno diradando rapidamente lasciando spazio alle schiarite:

Questo scenario invernale, però, ha le ore contate. L’Anticiclone delle Azzorre sta risalendo il Mediterraneo occidentale con tutta la sua forza poderosa e in settimana porterà temperature molto miti che determineranno il rapido scioglimento di tutta la neve caduta in questi giorni, anche in montagna.

