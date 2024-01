Meteo, super caldo con il picco dell’Anticiclone ma nel weekend torna il freddo al Sud

MeteoWeb

Giornata caldissima oggi sull’Italia, in modo particolare al Nord con valori tardo primaverili in Piemonte, Lombardia e Svizzera, ma anche in Veneto. Su tutto il settentrione abbiamo raggiunto temperature eccezionali per fine gennaio, con picchi di oltre +20°C in montagna sia sulle Alpi che sull’Appennino tosco/emiliano dove la neve si sta sciogliendo molto rapidamente anche ad alta quota.

Clamorose le temperature in Val di Susa e nel Canton Ticino: tra i dati più eclatanti registriamo +25°C a Susa, +23°C a Chiomonte, Bellinzona e Minusio, +22°C a Domodossola, Avigliana, Somaggia di Samolaco e Cugliate Fabiasco, +21°C a Biella, Aosta, Chiavenna e Ceva, +20°C a Salbertrand, Oulx ed Edolo, +19°C a Cuneo, Sondrio, Mondovì e Borgomanero, +18°C a Genova, +17°C a Torino e Vittorio Veneto, +16°C ad Asti, Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa, Vidor, Cornuda e Volpago del Montello.

Molto caldo anche al Sud, in modo particolare in Sardegna e Sicilia con +24°C a Castiadas, +23°C a Caltagirone, +22°C a Capoterra, Orosei e Palagonia, +21°C a Olbia, Randazzo e Giumarra, +20°C a Palermo e Siracusa.

Oggi l’Anticiclone ha raggiunto il suo picco sull’Italia: nelle prossime ore inizierà ad allentare la presa lasciando spazio gradualmente, nel weekend, a spifferi freddi e instabili provenienti dai Balcani verso le Regioni Adriatiche e il Sud. In modo particolare Domenica 28 Gennaio sarà una giornata particolarmente fredda, tipicamente invernale, in Puglia, Basilicata e Calabria.

