Meteo, temperature da brividi in Veneto: valori record | DATI

Brusco calo delle temperature in Veneto, con minime che hanno toccato e superato i -20°C. Il record di freddo odierno è stato registrato a Passo Cimabanche, sopra Cortina d’Ampezzo, dove la colonnina di mercurio ha segnato -22,4°C. A passo Campolongo ha registrati -22°C, mentre la depressione della piana di Marcesina si è fermata a -21,9°C, così come la stazione di arrivo della funivia sulla Marmolada.

Tra i capoluoghi di provincia, Belluno è risultata la città più fredda con -6,6°C, seguita da Vicenza con -4,3°C, Verona -3,7°C e Treviso -3,6°C. Le altre città si attestano intorno allo zero. La mattinata è stata caratterizzata da un clima gelido, con cifre che sfiorano livelli eccezionali di freddo, creando un’atmosfera da brividi in tutta la regione veneta.

