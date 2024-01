Meteo Trentino, forte vento in montagna e temperature in aumento: verso +10°C a 1000 metri

MeteoWeb

Aumentano le temperature in Trentino, dove il rigore invernale che ha caratterizzato gli ultimi giorni è già stato mitigato dalle correnti provenienti da nord-ovest. Già nella giornata di oggi, si sono visti i primi effetti, con vento forte in quota e un aumento complessivo delle temperature, con medie intorno ai +10°C nei fondovalle più bassi. La massima assoluta è stata misurata a Sant’Orsola Terme (925 metri sul livello del mare) dove si sono superati i +13°C. Secondo l’analisi di Meteotrentino, la situazione durerà fino a fine mese.

Per quanto riguarda le valanghe, la situazione di rischio è considerata stabile: oltre il limite del bosco, il pericolo è “moderato“, prevalentemente per gli accumuli di neve ventata.

Già nelle ore centrali di oggi, martedì, spiega Meteotrentino, si sono registrate forti raffiche di vento soprattutto in montagna e sui settori nordoccidentali (90km/h a Passo Tonale e 63km/h a Fondo). Durante la giornata di domani, mercoledì 24 gennaio, le temperature aumenteranno di 5-8°C in montagna e la quota dello zero termico si porterà dai 1.700 metri attuali ad oltre 3.000 metri. Tra mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio, sono probabili venti forti o molto forti, con raffiche che, in alta montagna, nelle zone più esposte, potranno risultare vicine o superiori a 90km/h. Sono probabili episodi di föhn e temperature che potranno temporaneamente raggiungere o superare i +10-15°C anche a 1.000-1.500 metri.

Dopo un’attenuazione prevista venerdì, nella giornata di sabato 27 gennaio, sono probabili nuovi episodi di vento forte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.