La missione Ax-3 pronta al decollo, l’Italia torna nello Spazio

Axiom Space è pronta per il terzo lancio privato di astronauti verso l’ultima frontiera. La missione Ax-3 trasporterà un equipaggio interamente europeo composto da 4 persone che per circa 2 settimane condurranno ricerche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il quartetto include il comandante della missione Ax-3 ed ex astronauta della NASA Michael López-Alegría, lo specialista di missione italiano Walter Villadei, il (futuro) primo astronauta della Turchia, Alper Gezeravcı, e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Marcus Wandt.

L’equipaggio Ax-3 partirà con un razzo Falcon 9 SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA, in Florida, alle 23:11 ora italiana del 17 gennaio. Dopo circa 36 ore a bordo della capsula Crew Dragon, l’equipaggio si aggancerà alla ISS, se andrà come previsto.

L’equipaggio di Ax-3 dovrebbe trascorrere 14 giorni a bordo della ISS. Salvo ritardi meteorologici, come quelli che hanno prolungato il rientro di Ax-1, Ax-3 dovrebbe rientrare con la Crew Dragon, ammarando nell’oceano al largo della costa della Florida.

L’Italia torna sulla ISS, chi è Walter Villadei

Non è la prima volta nello Spazio il Colonnello Walter Villadei. Villadei, come colonnello nell’Aeronautica Militare Italiana. La sua esperienza comprende una vasta esperienza di volo militare con, nonché incarichi nel settore spaziale, che lo hanno portato a Star City, in Russia, a lavorare con l’agenzia spaziale russa (Roscosmos) come ingegnere di volo Soyuz. Attualmente, Villadei lavora come responsabile dell’ufficio rappresentativo dell’Aeronautica negli Stati Uniti, supervisionando le iniziative di volo spaziale commerciale.

Villadei è stato membro della prima missione suborbitale scientifica italiana, “Virtute-1“, che ha preso il volo con Virgin Galactic a giugno 2023.

“Questa missione è molto importante per l’Italia“, ha detto Villadei durante il briefing dell’11 gennaio, definendo Ax-3 un “passo fondamentale” nella strategia spaziale nazionale dell’Italia. “È una grande opportunità per coinvolgere industrie della comunità scientifica e istituzioni in questo nuovo capitolo dell’esplorazione spaziale“.

