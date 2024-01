Perché vengono i nei, cosa sono e quando bisogna controllarli

MeteoWeb

I nei sono formazioni cutanee pigmentate, composte principalmente da cellule di melanociti che producono melanina. Mentre molti nei sono innocui, alcuni possono diventare cancerogeni, come il melanoma. Controllare i nei è cruciale per identificare cambiamenti sospetti come forma, colore o dimensioni irregolari. L’autosorveglianza regolare e le visite dermatologiche periodiche sono fondamentali per rilevare precocemente eventuali segnali di pericolo. Una corretta gestione e monitoraggio dei nei contribuisce significativamente alla prevenzione del cancro della pelle e al mantenimento della salute cutanea.

Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere, tante info e consigli utili.

Cosa sono i nei

I nei, o nevi, rappresentano formazioni cutanee comuni costituite da aggregazioni di cellule pigmentate chiamate melanociti, che producono melanina, il pigmento responsabile della colorazione della pelle. Questi melanociti risiedono nell’epidermide, lo strato più esterno della pelle, e la loro distribuzione e densità determinano la varietà di colori dei nei.

La maggior parte dei nei è innocua e deriva da una proliferazione normale di melanociti durante la crescita. Questi nevi, chiamati nevi comuni o nevi intradermici, appaiono come macchie pigmentate con bordi regolari e colorazione uniforme. Tuttavia, alcuni nevi possono acquisire caratteristiche atipiche, diventando potenzialmente pericolosi.

I nevi atipici, o displastici, presentano caratteristiche come dimensioni irregolari, contorni indefiniti e variazioni di colore. Questi sono associati a un rischio leggermente aumentato di sviluppare il melanoma, una forma aggressiva di cancro della pelle. Il melanoma è caratterizzato dalla crescita incontrollata dei melanociti, che invade i tessuti circostanti e può metastatizzare ad altri organi.

L’identificazione precoce di cambiamenti sospetti nei nei è cruciale per la diagnosi e il trattamento tempestivo del melanoma. La regola dell’ABCDE è un criterio comunemente utilizzato per valutare la pericolosità di un nevo: asimmetria della forma, bordi irregolari, variazioni di colore, diametro superiore a 6 mm e evoluzione nel tempo.

L’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti (UV) del sole è un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di nevi cancerogeni. I danni provocati dai raggi UV possono alterare il DNA delle cellule cutanee, aumentando il rischio di mutazioni e la trasformazione maligna dei melanociti.

La prevenzione del melanoma comprende l’uso di protezione solare, evitare l’esposizione prolungata al sole e la sorveglianza periodica dei nei. In caso di cambiamenti sospetti, è fondamentale consultare un dermatologo per una valutazione accurata. La rimozione chirurgica dei nevi atipici o potenzialmente cancerogeni può essere raccomandata per prevenire il rischio di sviluppare il melanoma e garantire la salute della pelle.

Perché vengono i nei

L’origine dei nei è strettamente legata alla distribuzione dei melanociti, cellule specializzate responsabili della produzione del pigmento melanina, all’interno della pelle. La melanina è fondamentale per la colorazione della pelle, dei capelli e degli occhi, svolgendo un ruolo chiave nella protezione contro i danni causati dai raggi ultravioletti (UV) del sole.

I melanociti si trovano principalmente nell’epidermide, lo strato esterno della pelle. Durante lo sviluppo fetale, queste cellule si diffondono e si distribuiscono, determinando la quantità e la disposizione dei melanociti in diverse aree del corpo. La variazione genetica e l’ereditarietà influenzano la distribuzione dei melanociti, contribuendo alla diversità di colorazione della pelle e alla presenza di nei.

I nei possono formarsi a causa di fattori genetici o ambientali. L’ereditarietà gioca un ruolo significativo, poiché la predisposizione genetica influisce sulla densità e sulla distribuzione dei melanociti. Tuttavia, l’esposizione ai raggi UV può anche stimolare la formazione di nei, poiché la produzione di melanina è un meccanismo di difesa della pelle contro i danni causati dalla radiazione solare.

Durante l’esposizione al sole, i melanociti producono melanina per assorbire e dissipare l’energia UV, riducendo così il danno alle cellule cutanee. Nei soggetti geneticamente predisposti o con una maggiore esposizione ai raggi solari, la risposta dei melanociti può portare alla formazione di aggregazioni di melanociti, dando origine ai nei.

La crescita dei nei è più evidente durante l’infanzia e l’adolescenza, ma possono comparire in qualsiasi momento della vita. L’incremento nella quantità e nella dimensione dei nei è spesso legato alla crescita fisica e all’esposizione ai raggi UV. Tuttavia, è essenziale monitorare i cambiamenti nei nei, poiché le mutazioni genetiche o danni cellulari possono portare alla formazione di nevi atipici, che possono essere associati a un aumento del rischio di melanoma.

In sintesi, i nei si formano principalmente a causa della distribuzione e della proliferazione dei melanociti nella pelle, influenzate dalla genetica e dall’esposizione ai raggi UV. La vigilanza sui cambiamenti nei nei è fondamentale per rilevare precocemente eventuali segnali di pericolo, contribuendo alla prevenzione e al monitoraggio del rischio di sviluppare il melanoma.

Nei, quando controllarli?

Il controllo regolare dei nei è cruciale per la prevenzione e il rilevamento precoce di eventuali cambiamenti sospetti che potrebbero indicare rischi per la salute cutanea. Gli esperti consigliano di eseguire l’autosorveglianza mensile e di sottoporsi a controlli dermatologici periodici.

L’autosorveglianza coinvolge l’ispezione di tutti i nei sulla pelle, utilizzando la regola dell’ABCDE. Si raccomanda di osservare l’Asimmetria della forma, i Bordi irregolari, eventuali Variazioni di colore, il Diametro (superiore a 6 millimetri) e l’Evoluzione nel tempo. Se si notano cambiamenti in uno o più di questi aspetti, è importante consultare un dermatologo.

I controlli dermatologici regolari sono consigliati almeno una volta all’anno, soprattutto per coloro con una storia familiare di melanoma, un gran numero di nei, pelle chiara o una storia di scottature solari. Il dermatologo eseguirà un esame completo della pelle, identificando nevi atipici e valutando l’evoluzione di quelli preesistenti.

Durante l’autosorveglianza, è fondamentale prestare attenzione a segnali di allarme come cambiamenti nella forma, contorni irregolari, variazioni di colore, prurito, sanguinamento o qualsiasi altro sintomo insolito. I cambiamenti rapidi o drastici richiedono un’attenzione immediata.

La frequenza dei controlli può variare in base ai fattori di rischio individuali e alle raccomandazioni del dermatologo. Ad esempio, le persone con una maggiore predisposizione genetica, un elevato numero di nei o una storia di esposizione intensa ai raggi solari possono richiedere una sorveglianza più frequente.

È importante notare che l’esposizione ai raggi UV è un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di nevi cancerogeni. Pertanto, è consigliabile adottare misure preventive come l’uso di protezione solare, l’evitare l’esposizione prolungata al sole e l’indossare abbigliamento protettivo.

In sintesi, il controllo dei nei dovrebbe essere un’abitudine regolare che coinvolge l’autosorveglianza mensile e i controlli dermatologici periodici. L’identificazione precoce di cambiamenti sospetti è fondamentale per la prevenzione del melanoma e la salvaguardia della salute della pelle.

Nei e melanoma, la prevenzione

La prevenzione del melanoma, un pericoloso tipo di cancro della pelle, è strettamente legata alla gestione e al monitoraggio dei nei. L’esposizione ai raggi ultravioletti (UV) è un fattore di rischio significativo, quindi è fondamentale adottare misure protettive come l’uso regolare di creme solari ad ampio spettro, indossare abbigliamento protettivo e limitare l’esposizione diretta al sole, specialmente durante le ore più intense.

La sorveglianza regolare dei nei è cruciale. Come detto, l’autosorveglianza mensile, seguendo la regola dell’ABCDE (Asimmetria, Bordi irregolari, Variazioni di colore, Diametro superiore a 6 mm, Evoluzione nel tempo), aiuta a individuare eventuali cambiamenti sospetti. Consultare un dermatologo almeno una volta all’anno per una valutazione professionale è altrettanto importante, soprattutto per coloro con fattori di rischio aggiuntivi come una storia familiare di melanoma o numerosi nei.

La consapevolezza dei cambiamenti nella forma, colore o dimensioni di un nevo e l’adozione di comportamenti protettivi possono ridurre significativamente il rischio di sviluppare il melanoma. Inoltre, l’educazione sulla salute della pelle e la promozione di abitudini protettive contribuiscono a una prevenzione efficace e a una maggiore consapevolezza della propria salute cutanea.