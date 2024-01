Temperature in calo: la neve imbianca i centri montani del Messinese | FOTO

MeteoWeb

Il repentino abbassamento delle temperature ha provocato copiose precipitazioni nevose che stanno interessando i centri montani del territorio metropolitano di Messina. Tuttavia, la situazione delle strade provinciali è costantemente monitorata e la transitabilità è garantita dall’intervento del personale e dei mezzi della Città Metropolitana. A tal fine, sono già stati messi in funzione i mezzi spazzaneve sulle arterie stradali maggiormente investite dal fenomeno nevoso, in particolare, sulla S.P. 168 Caronia-Capizzi, dove le precipitazioni sono state particolarmente copiose.

La III Direzione “Viabilità metropolitana -Autoparco”, in sinergia con la V Direzione – Servizio Protezione Civile, sta coordinando le squadre di intervento – organizzate in precedenza per fronteggiare questo tipo di eventi – in modo da garantire la transitabilità delle strade provinciali e da limitare al minimo gli inevitabili disagi alla popolazione. Le operazioni di spazzamento neve e di spargimento sale antighiaccio saranno garantire dalle suddette squadre, composte da personale specializzato, che sono state dislocate strategicamente lungo le strade provinciali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: