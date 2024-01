Neve e gelicidio, Europa sotto assedio: Parigi si risveglia imbiancata, caos trasporti in Germania | FOTO

MeteoWeb

Prosegue l’emergenza dovuta a ghiaccio e neve in Europa, con particolari disagi registrati soprattutto in Francia e Germania nel settore dei trasporti. Nella regione dell’Ile-de-France, la rete di autobus e treni è fortemente compromessa a causa delle abbondanti nevicate notturne. Parigi si è svegliata imbiancata da un sottile strato di manto bianco. Attualmente nella regione solo un quarto degli autobus è in circolazione, mentre alcune linee ferroviarie sono interrotte. Le difficoltà sono state segnalate dai gestori RATP e SNCF. Un portavoce della RATP ha dichiarato che il ripristino del servizio sulle linee di autobus interrotte avverrà non appena saranno sgombrate le corsie bloccate dalla neve, senza poter fornire un orario preciso, dipendente dalle condizioni stradali.

La situazione critica coinvolge anche alcune tratte significative della RER C, gestita dalla SNCF, e le linee Transilien N e U, con interruzioni confermate. Al contrario, le linee A e B della metropolitana e della RER non subiscono interruzioni, secondo quanto segnalato dalla RATP in collaborazione con la SNCF.

Maltempo, neve e gelicidio in Germania

In Germania, diverse regioni continuano a vivere una situazione problematica a causa di gelicidio e nevicate. Il servizio meteorologico tedesco (DWD) prevede forti nevicate con accumuli fino a 30 cm entro 24 ore in diverse aree, con significativi disagi al traffico. Numerosi veicoli sono rimasti bloccati sulle autostrade dell’Assia e della Renania-Palatinato a causa di ghiaccio e neve. Soccorritori hanno fornito assistenza agli automobilisti intrappolati, mentre i pedoni hanno affrontato problemi a causa del ghiaccio su strade e marciapiedi, causando cadute e ferimenti.

Il traffico aereo continua a essere colpito, con numerosi voli cancellati all’aeroporto di Francoforte. Inoltre, alcune scuole potrebbero essere nuovamente chiuse a causa delle avverse condizioni meteorologiche in determinati distretti. Nel settore ferroviario, la circolazione dei treni è parzialmente ripresa, sebbene alcune restrizioni possano ancora verificarsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Ritardi e cancellazioni sono stati registrati nei trasporti a lunga percorrenza e regionali, con possibili ulteriori interruzioni dei collegamenti tra la Germania e Parigi. In particolare, sono interessati i collegamenti da Francoforte, Stoccarda e Saarbrücken verso la capitale francese e viceversa.