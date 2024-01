Forti nevicate e gelicidio lasciano la Germania nel caos: feriti e una vittima | FOTO

MeteoWeb

Forti nevicate e il fenomeno del gelicidio stanno colpendo parti dell’Europa settentrionale e centrale, bloccando i trasporti in alcune regioni scandinave e causando gravi disagi negli aeroporti di Francoforte e Oslo. Dopo aver colpito il settore meridionale, un gelicidio estremo si sta verificando nella Germania occidentale e si estenderà ancora più a ovest. Gli strati di ghiaccio possono raggiungere 1cm di spessore. Per la zona è stato emessa la massima allerta possibile per i pericoli legati al gelicidio.

Inoltre, in poche ore sull’Eifel, altopiano al confine tra i lander Renania-Palatinato e Renania Settentrionale-Vestfalia, al confine con il Belgio, sono caduti fino a 35 centimetri di neve fresca.

Per precauzione, molte scuole e asili sono rimasti chiusi in Germania e alcune aziende hanno offerto ai dipendenti la possibilità di lavorare da casa.

Disagi nei trasporti

All’aeroporto di Francoforte, il più trafficato della Germania, il gelicidio ha costretto a fermare i decolli, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Centinaia di voli sono stati cancellati. L’aeroporto ha citato il pericolo che gli aerei si ghiaccino nuovamente mentre rullano verso la pista. Alcune partenze sono riprese nel pomeriggio quando la pioggia si è attenuata.

Questa mattina il gelicidio sulla Germania occidentale e meridionale ha causato numerosi incidenti sulle strade ghiacciate. Diverse persone sono rimaste leggermente ferite e anche pedoni e ciclisti sono caduti sulle strade scivolose. Il conducente di furgone è morto in un incidente su una strada scivolosa nell’Eifel. Il 34enne è uscito fuori strada con il suo veicolo in una curva vicino a Bauler (Renania-Palatinato) e si è schiantato contro un albero, ha detto la Polizia di Bitburg. Il giovane è morto sul luogo dell’incidente.

L’operatore ferroviario nazionale Deutsche Bahn ha cancellato diversi treni a lunga percorrenza e ha annunciato che la velocità massima dei suoi treni ad alta velocità ICE sarà limitata a 200 chilometri all’ora per la giornata a scopo precauzionale. Il piccolo aeroporto di Saarbruecken ha chiuso per l’intera giornata, e ci sono stati ritardi e cancellazioni anche a Monaco e altrove.

Il servizio meteorologico tedesco avverte di gelicidio e nevicate fino a domani, giovedì 18 gennaio.

Anche in Francia si registrano gravi disagi per forti nevicate e gelicidio. In Scandinavia, le abbondanti nevicate hanno colpito Norvegia e Svezia, causando non pochi disagi.

Cos’è il Gelicidio?

Il gelicidio è un fenomeno meteorologico invernale caratterizzato dalla formazione di ghiaccio su superfici esposte, causato dalla pioggia che congela al contatto. Questo processo avviene quando gocce di pioggia super-raffreddate (al di sotto del punto di congelamento, ma ancora liquide) colpiscono superfici solide che hanno temperature al di sotto dello zero. Il risultato è uno strato di ghiaccio liscio e trasparente, noto anche come “ghiaccio nero”, particolarmente pericoloso perché spesso invisibile.

Come si origina il Gelicidio?

Il gelicidio si verifica in condizioni meteorologiche specifiche. Richiede una combinazione di aria fredda ai bassi strati dell’atmosfera e uno strato di aria più calda in quota. Quando la pioggia cade attraverso uno strato di aria calda e successivamente passa attraverso uno strato di aria fredda vicino al suolo, si raffredda senza congelarsi. Al contatto con superfici al suolo sotto lo zero, la pioggia si congela immediatamente.

Rischi e pericoli

Il gelicidio rappresenta un serio rischio per la sicurezza, in particolare nelle aree urbane e sulle strade. Può causare incidenti stradali a causa della scarsa aderenza dei pneumatici sul ghiaccio. Anche i pedoni sono a rischio, poiché i marciapiedi possono diventare estremamente scivolosi. Inoltre, il peso del ghiaccio può causare danni a strutture come alberi, linee elettriche e tralicci, portando a interruzioni di corrente e danni alla proprietà.

Conseguenze

Le conseguenze del gelicidio possono essere significative. Oltre agli incidenti stradali e ai rischi per i pedoni, può portare a interruzioni prolungate dell’energia elettrica, difficoltà nelle comunicazioni e nei trasporti, danni agli alberi e alle infrastrutture. Le operazioni di pulizia e ripristino possono essere costose e richiedere tempo.

Episodi Drammatici in Europa e Italia

Europa: Uno degli episodi più gravi di gelicidio in Europa si è verificato nel gennaio 2003, quando una vasta area dall’Inghilterra alla Russia è stata colpita. Ci furono interruzioni di corrente estese e danni significativi alle infrastrutture.

Italia: In Italia, episodi memorabili si sono verificati nella Pianura Padana, dove le condizioni climatiche sono spesso propizie per il gelicidio. Un episodio significativo è stato quello del gennaio 2017, che ha colpito la Lombardia e il Veneto, causando gravi interruzioni nelle attività quotidiane, danni a veicoli e infrastrutture, e richiedendo l’intervento delle forze di emergenza.