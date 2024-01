Neve in Molise: crollo delle temperature, imbiancata anche Campobasso

MeteoWeb

Il Molise è attualmente interessato dall’attesa ondata di maltempo, caratterizzata dalla neve sopra i 500 metri di altitudine. Tuttavia, si tratta di precipitazioni di entità moderata che al momento non stanno causando particolari disagi. Numerosi sono i centri abitati che si sono vestiti di bianco, compresa la città di Campobasso. Le precipitazioni risultano più consistenti nelle zone montane, evidenziando un accumulo di 10 cm di neve sulla stazione sciistica di Campitello Matese, località situata nel Comune di San Massimo, provincia di Campobasso.

A Campobasso la temperatura odierna si attesta intorno a 0°C, registrando una decisa diminuzione di circa 10°C rispetto alla giornata precedente.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: