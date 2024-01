Maltempo, scende la quota neve in Piemonte: nevica sulla bassa collina cuneese | VIDEO

MeteoWeb

Dopo le temperature molto miti di ieri, la situazione è decisamente cambiata al Nord Italia oggi, in particolare in Piemonte. La neve si sta progressivamente abbassando di quota su tutte le aree alpine piemontesi, scendendo localmente fino ai 300-400 metri. La neve ha infatti raggiunto quote di bassa collina su Monregalese e Cebano, nel Cuneese. Sulle colline di Mondovì, dove ieri si sono toccate temperature di +17-18°C, adesso nevica con temperature che in pieno giorno non superano i +2-3°C nel Cuneese. Bellissime le immagini a corredo dell’articolo che mostrano le nevicate in atto e le località innevate.

Nevica nella bassa collina cuneese, le immagini da Priero

Nevica sulle colline di Mondovì, nel Cuneese

Una nevicata molto fitta sta interessando anche l’autostrada A6 Torino-Savona, all’altezza di Priero. Prestare attenzione alla guida per chi dovesse trovarsi in viaggio verso la Liguria o in direzione Mondovì.

Intensa nevicata sulla A6 Torino-Savona, all'altezza di Ceva

Scende la neve a Frabosa Sottana, nel Cuneese

Tantissima neve sulla strada verso Pian del Colle

Neve in Piemonte, spettacolo straordinario a Canosio

