Tanta neve e temperature in picchiata in Valle d’Aosta: calo di 8°C | FOTO

L’aria artica arrivata in Italia ha fatto sentire i suoi effetti anche in Valle d’Aosta. Le temperature minime registrate oggi sono scese di diversi gradi rispetto a quelle della notte precedente. In base ai dati del Centro funzionale della Regione, ai 1.200 metri di Courmayeur, alle 5 di mattina di oggi, la temperatura è arrivata a -9,1°C, contro -0,7°C di ieri. Più in alto, ai 2.000 metri di quota di Cervinia, alle ore 3, la colonnina di mercurio ha toccato -14,8°C, rispetto ai -8,2°C della notte prima. Nel centro di Aosta (580 metri di quota), la temperatura minima ha toccato i -2,7°C alle ore 6, contro i +5,1°C di venerdì.

Le precipitazioni dei giorni scorsi hanno portato dai 50 ai 70 centimetri di neve sopra i 2.100 metri di quota nella parte nordoccidentale della regione e quantitativi inferiori sul resto del territorio. L’ufficio meteo regionale prevede che il cielo soleggiato di oggi si manterrà, seppur con qualche nuvola, anche nei prossimi giorni.

