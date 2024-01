Tanta neve in Valle d’Aosta, Val Ferret e Cervinia sommerse: domani allerta gialla per valanghe

MeteoWeb

L’inverno continua a portare tanta neve sulle montagne della Valle d’Aosta. In Val Ferret, ieri sono caduti altri 40cm, per un totale di circa 150cm al suolo, segnala la pagina Facebook “Meteo Valle d’Aosta”. Anche se il rialzo termico di oggi ha portato ad un aumento della quota neve, con pioggia fino a 1800 metri, a Cervinia ha continuato a nevicare: in paese la neve va da 110 a 130cm; a 2500 metri, toccati i 244cm da nivometro, segnala ancora “Meteo Valle d’Aosta”.

Considerati gli abbondanti accumuli di neve in Val Ferret, a Courmayeur è emersa la necessità di attivare, nella mattinata di venerdì 19 gennaio, il Piano di distacco artificiale valanghe (Pidav). La vallata è chiusa stamane insieme alla Val Veny. Per consentire lo svolgimento del piano, dalle ore 7.30 di domani scatteranno l’evacuazione dell’abitato di Meyen e di Pont-Pailler, il divieto di accesso, circolazione e sosta nell’area soggetta bonifica (Marbrée, Rochefort, Praz de Moulin) e il divieto di accesso, circolazione e sosta veicolare e pedonale lungo la strada della Val Ferret, tra la località La Palud e Planpincieux.

Allerta gialla per valanghe

Intanto, il Centro funzionale regionale ha diramato una nuova allerta valanghe. Per la giornata di domani, venerdì 19 gennaio, il livello di allerta lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera passa da ‘arancione’ (moderata criticità) a ‘giallo‘ (ordinaria criticità). L’allerta per slavine nelle valli del Gran Paradiso passerà invece dal ‘giallo’ a una situazione ordinaria. “Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno fenomeni in grado d’interagire con le aree antropizzate. Sono attesi diffusi eventi valanghivi di piccole dimensioni”, si legge nel bollettino.

