Piemonte, fitta nevicata da sfondamento a Sestriere: segni d’inverno prima dell’anticiclone | VIDEO

MeteoWeb

Dopo la rapida ondata di freddo del weekend, l’attenzione è già rivolta al possente anticiclone delle Azzorre che causerà un forte aumento delle temperature, anche in quota. Questa sera, però, immagini invernali arrivano ancora dal Piemonte, in particolare da Sestriere, località a 2000 metri nel Torinese dove è in atto una fitta nevicata per sfondamento da ovest-nordovest. In questo momento, le temperature a Sestriere si aggirano intorno allo zero. Il meteorologo Andrea Vuolo segnala, inoltre, pioviggine e neve tonda (graupel) fin sui settori pedemontani di Susa e del Canavese.

Questa mattina, il clima era ancora piuttosto gelido in pianura in Piemonte, con minime fino a -6/-9°C. Capriglio (Asti) è stata la località di pianura più gelida non solo del Piemonte ma di tutto il Nord Italia con ben -10,4°C, come segnala la pagina Facebook “Centro Meteo Piemonte”.

In questa settimana, l’anticiclone delle Azzorre porterà temperature molto elevate per il periodo in particolare al Nord, soprattutto nelle zone di montagna dove la neve si scioglierà rapidamente, anche ad alta quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: