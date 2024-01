Nevicate a fondovalle in Alto Adige, la protezione civile invita alla prudenza

MeteoWeb

Nevicate a fondovalle e ai valichi di confine di Resia, Brennero e dell’alta Val Pusteria. Oggi (5 dicembre) è previsto traffico intenso sulle strade a causa delle numerose partenze. La Protezione civile altoatesina invita gli automobilisti alla prudenza e a tenere un comportamento adeguato alla situazione meteo e di viabilità.

“Nel corso della giornata odierna, le prime precipitazioni cominceranno a cadere da sud e, al più tardi domani sera, pioverà e nevicherà intensamente con rovesci a carattere nevoso previsti a partire da 700/1000 metri di altitudine, in alcune zone anche ad altitudini inferiori“, riferisce il meteorologo Günther Geier dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile. “Sempre domani continueranno le precipitazioni, soprattutto nella parte orientale dell’Alto Adige, con una quota neve che si assesterà gli 800 e i 1200 metri. Le condizioni meteo giungeranno ad un progressivo miglioramento domenica“.

“A causa delle nevicate a fondovalle, domani (6 gennaio) livello di allerta arancione in Alta Val d’Isarco e in Val Pusteria, da Brunico in su“, spiega Willigis Gallmetzer, direttore del Centro funzionale provinciale.

Obbligo dotazione invernale e partenze scaglionate

“Come nei giorni precedenti la festività dell’8 dicembre, abbiamo nuovamente inviato una lettera all’Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV) ed alle organizzazioni turistiche dell’Alto Adige, al fine di ridurre al minimo i disagi in caso di nevicate a fondovalle“, afferma l’assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler. “Le stesse sono invitate a ricordare agli associati di informare gli ospiti a mettersi in viaggio solo a bordo di veicoli dotati di attrezzatura invernale ed adattare il comportamento di guida alle condizioni meteorologiche“.

“Poiché le vacanze natalizie terminano questo fine settimana, si prevede un aumento dei veicoli sulle strade“, aggiunge Klaus Unterweger, direttore dell’Agenzia per la Protezione civile, “invitiamo pertanto tutti gli albergatori, i gestori di strutture ricettive e le organizzazioni turistiche a consigliare ai propri ospiti di effettuare partenze scaglionate e tener conto della situazione del traffico quando si pianifica l’orario di partenza e ci si mette in viaggio“.

