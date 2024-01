Notte gelida, temperature polari tra Umbria e Abruzzo | DATI

MeteoWeb

È stata una notte gelida in gran parte d’Italia, con temperature polari tra Umbria e Abruzzo: nella prima regione la città più fredda è stata Cascia dove si sono sfiorati i -10°C. I valori termici sono stati bassi un po’ ovunque, soprattutto nei fondovalle. A Città di Castello il termometro del Centro funzionale della Protezione civile è sceso fino a -6°C, alle porte di Città della Pieve -6,5°C, a Piediluco -5°C. In Valnerina, la colonnina di mercurio ha segnato -6,2°C a Monteleone di Spoleto, -5,9°C a Norcia. A Foligno si sono rilevati -5,2°C, a Perugia 0°C, a Terni -0,6°C.

Temperature sotto lo zero anche sulle montagne abruzzesi. Ecco le minime registrate dalle stazioni della rete di monitoraggio meteo dell’associazione Caput Frigoris (in collaborazione con Chieti Meteo):

-16,7°C sull’Altopiano Quarto Santa Chiara, a 1250 metri nel territorio di Palena (Chieti) tra il Monte Pizzalto e il Monte Porrara (dato in collaborazione con Chieti meteo);

sull’Altopiano Quarto Santa Chiara, a 1250 metri nel territorio di Palena (Chieti) tra il Monte Pizzalto e il Monte Porrara (dato in collaborazione con Chieti meteo); -15,7°C sull’Altopiano delle Cinque Miglia, 1250 metri di quota;

sull’Altopiano delle Cinque Miglia, 1250 metri di quota; -14,7°C ai Piani di Pezza, a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo;

ai Piani di Pezza, a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo; -11,9°C a Rocca di Mezzo (L’Aquila);

a Rocca di Mezzo (L’Aquila); -11,3°C a Campo Felice, stazione 1.538 metri di quota;

a Campo Felice, stazione 1.538 metri di quota; -10,8°C a Navelli (L’Aquila);

a Navelli (L’Aquila); -9,3°C a L’ Aquila Ovest; -8.8° C a L’ Aquila Monticchio;

a L’ Aquila Ovest; -8.8° C a L’ Aquila Monticchio; -8,5°C a Tagliacozzo (L’Aquila);

a Tagliacozzo (L’Aquila); -8,4°C a Castel di Sangro (dato in collaborazione con Chieti meteo);

a Castel di Sangro (dato in collaborazione con Chieti meteo); -7,9°C a Pescasseroli (L’Aquila);

a Pescasseroli (L’Aquila); -7,5°C a Passo Godi, 1.560 metri di quota nel territorio di Scanno (L’Aquila);

a Passo Godi, 1.560 metri di quota nel territorio di Scanno (L’Aquila); -7,1°C a Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila);

a Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila); -7,1°C a Villetta Barrea (L’Aquila);

a Villetta Barrea (L’Aquila); -6,7°C a Capestrano (L’Aquila);

a Capestrano (L’Aquila); -6,6°C ad Avezzano Nord.

