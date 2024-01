L’OMM conferma: “2023 anno più caldo mai registrato, con El Niño il 2024 potrebbe essere ancora peggio”

MeteoWeb

La temperatura media globale del 2023 si è avvicinata a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali: una cifra simbolica perché l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici mira a limitare l’aumento della temperatura a lungo termine (mediato su decenni anziché su un singolo anno come il 2023) a non più di 1,5°C sopra i livelli preindustriali. È quanto afferma l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Sei importanti serie di dati internazionali utilizzati per il monitoraggio delle temperature globali e consolidati dall’OMM mostrano che la temperatura globale media annuale è stata di 1,45 ± 0,12 °C superiore ai livelli preindustriali (1850-1900) nel 2023. Le temperature globali in ogni mese tra giugno e dicembre hanno stabilito nuovi record mensili, spiega ancora l’OMM, aggiungendo che luglio e agosto sono stati i due mesi più caldi mai registrati.

“Il cambiamento climatico è la sfida più grande che l’umanità deve affrontare. Colpisce tutti noi, soprattutto i più vulnerabili”, ha affermato il Segretario generale dell’OMM, Prof.ssa Celeste Saulo. “Non possiamo permetterci di aspettare ancora. Stiamo già agendo, ma dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo rapidamente. Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di gas serra e accelerare la transizione verso fonti energetiche rinnovabili”, ha affermato. “Il passaggio dal raffreddamento di La Niña al riscaldamento di El Niño entro la metà del 2023 si riflette chiaramente nell’aumento della temperatura rispetto allo scorso anno. Dato che El Niño di solito ha il maggiore impatto sulle temperature globali dopo il suo picco, il 2024 potrebbe essere ancora più caldo”, ha affermato.

A partire dagli anni ’80, ogni decennio è stato più caldo del precedente, afferma l’OMM. Gli ultimi nove anni sono stati i più caldi mai registrati. Gli anni 2016 (forte El Niño) e 2020 erano stati precedentemente classificati come i più caldi mai registrati, con 1,29 ±0,12°C e 1,27 ±0,12°C sopra l’era preindustriale. Sulla base dei sei set di dati, la media decennale 2014-2023 è stata di 1,20 ± 0,12°C superiore alla media del periodo 1850-1900, tenendo conto di un margine di incertezza, aggiunge l’OMM.

L’aumento di circa 1,45°C registrato dall’OMM è un po’ meno degli 1,48°C calcolati dall’Osservatorio europeo Copernicus nel suo rapporto annuale pubblicato il 9 gennaio. Secondo la NOAA, nel 2023 la temperatura superficiale globale è stata di 1,18°C superiore alla media del XX secolo. Secondo la NOAA, c’è una possibilità su tre che il 2024 possa essere più caldo del 2023.

Il Met Office conferma: “2023 l’anno più caldo mai registrato”

Anche il Met Office, il servizio meteorologico del Regno Unito, e l’Università dell’East Anglia lo confermano: a livello globale, il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato dal 1850, secondo i dati pubblicati oggi dai due enti. Il 2023 è il decimo anno consecutivo che ha uguagliato o superato 1,0°C in più rispetto al periodo preindustriale, tra il 1850 e il 1900, viene spiegato. La temperatura media globale nel 2023 – secondo Met Office e Università dell’East Anglia – è stata di 1,46°C al di sopra della base preindustriale; 0,17°C in più rispetto al valore del 2016, l’anno precedente più caldo mai registrato nel set di dati sulla temperatura globale HadCRUT5, che parte dal 1850.

“Il 2023 è ora confermato come l’anno più caldo in media sul globo in 174 anni di osservazione”, ha detto Colin Morice, scienziato del Met Office che si occupa di monitoraggio e ricerca sul clima. “Il 2023 ha anche stabilito una serie di record mensili: le temperature medie mensili globali hanno raggiunto livelli record da giugno e quelle superficiali degli oceani da aprile”, ha continuato Morice. “Le variazioni da un anno all’altro si collocano su uno sfondo di circa 1,25°C di riscaldamento delle temperature medie globali, rispetto ai livelli preindustriali”.

Il ruolo di El Niño

Oltre al riscaldamento a lungo termine, il passaggio a condizioni, come El Niño, ha contribuito ad aumentare ulteriormente le temperature nell’ultima parte dell’anno. El Niño fa parte di un modello di variabilità climatica nel Pacifico tropicale che conferisce calore all’atmosfera globale, aggiungendo temporaneamente fino a 0,2°C alla temperatura di un singolo anno. Ciò contrasta con il modello di variabilità climatica inverso, La Niña, che ha ridotto le temperature medie globali nel 2021 e 2022.

Le previsioni per il 2024

“È sorprendente che il livello massimo delle temperature per il 2023 abbia superato di molto il precedente record stabilito nel 2016, perché l’effetto principale dell’attuale El Niño arriverà nel 2024″, ha dichiarato Adam Scaife, responsabile delle previsioni mensili e decadali del Met Office. “Coerentemente – ha aggiunto – le temperature previste dal Met Office per il 2024 rivelano che il 2024 ha un forte potenziale per essere un altro anno da record”, ha aggiunto Scaife.

La temperatura globale prevista dal Met Office per il 2024 sarà compresa tra 1,34°C e 1,58°C – con una stima centrale di 1,46°C – al di sopra della media del periodo preindustriale: si tratterebbe dell’undicesimo anno consecutivo in cui le temperature avranno raggiunto almeno 1,0°C al di sopra dei livelli preindustriali. “Venticinque anni fa, il 1998 è stato un anno da record per la temperatura media globale ma la temperatura globale dell’anno scorso è stata di 0,5°C più calda rispetto al 1998, fornendo ulteriori prove che il nostro pianeta si sta riscaldando in media di 0,2°C per decennio“, ha affermato Tim Osborn, della Climatic Research Unit dell’Università dell’East Anglia.

“Lavoro con le serie di temperature globali fin dai primi anni ’80, non c’è mai stato un anno come il 2023 in cui il giugno più caldo di sempre, il luglio più caldo fino al dicembre più caldo di sempre siano stati registrati per sette mesi di fila, da giugno a dicembre 2023”, sostiene Philip Jones, Professorial Fellow presso la Climatic Research Unit dell’UEA.