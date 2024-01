Ondata di freddo sull’Europa centro-orientale: -29°C in Lettonia, aeroporto di Chisinau sepolto dalla neve | FOTO

MeteoWeb

L’inverno ruggisce in Europa. Dopo il gelo record che ha attanagliato i Paesi nordici negli ultimi giorni, il freddo ha raggiunto l’Europa centrale e orientale, causando blackout e numerosi problemi nei trasporti. In Polonia, l’Istituto meteorologico ha registrato temperature molto basse, fino a -23°C nel nord-est e ha emesso un’allerta per il freddo intenso in gran parte del Paese, dove si prevede un’ulteriore discesa della colonnina di mercurio. Nel nord-est della Polonia, oggi 2.200 case sono rimaste senza elettricità e il trasporto scolastico è stato sospeso.

In Lettonia, le temperature sono scese a -29,5°C oggi a Daugavpils, la seconda città del Paese. In Moldavia, circa 22.000 case sono rimaste senza elettricità oggi. A causa dell’ondata di freddo, si registrano cancellazioni di voli e ritardi all’aeroporto della capitale, Chisinau, sepolto dalla neve, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto. Anche i trasporti pubblici sono stati interrotti in città, dove le scuole rimarranno chiuse fino a giovedì 11 gennaio.

In Romania, la neve ha costretto a deviare due voli in arrivo all’aeroporto di Iasi, mentre le strade nazionali sono state chiuse nelle regioni orientali del Paese. In Ungheria, il servizio meteorologico nazionale ha previsto che le temperature scenderanno fino a -12°C entro la fine della settimana, accompagnate da forti venti fino a 90km/h. Durante il weekend appena trascorso, raffiche fino a 100km/h hanno già causato danni in alcune parti del Paese, strappando tetti e alberi e causando interruzioni di strade e blackout.

I servizi meteorologici tedeschi hanno previsto che le temperature scenderanno a -15°C in alcune zone della Germania durante la notte, ma hanno sottolineato che non c’è nulla di “insolito” in questa fase per gennaio. In Francia, 43 dipartimenti sono stati classificati come in stato di allerta per “freddo intenso” (il secondo di quattro livelli) sul terzo nord-est del Paese, su parte dell’ovest e sul Massiccio Centrale, con temperature tra i -5 e i -10°C previste per questa settimana dall’agenzia meteorologica nazionale.