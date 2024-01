Spazio, Palazzo Chigi al lavoro per collegamento con la ISS e colloquio Meloni-Villadei

MeteoWeb

Palazzo Chigi starebbe lavorando per allestire a breve un collegamento video in diretta con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per mettere in contatto il Premier Giorgia Meloni e il Colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei, impegnato nella missione Ax-3 di Axiom Space. Il 20 gennaio, in occasione dell’attracco della navetta Crew Dragon alla ISS, Meloni aveva inviato via social il suo personale “buon lavoro” a Villadei “e a tutto l’equipaggio della missione spaziale Ax-3 Voluntas”, sottolineando che per l’Italia si apre “un nuovo capitolo delle esplorazioni spaziali ricoprendo un ruolo fondamentale nel coordinamento e nello svolgimento di importanti esperimenti scientifici e tecnologici. Un grande orgoglio per la nostra Nazione”.

Martedì prossimo Villadei sarà impegnato in un altro collegamento – organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana – rivolto a studentesse, studenti e docenti universitari e delle classi secondarie di II grado.

