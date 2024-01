Perché le stelle brillano? Perché scintillano “a intermittenza”?

MeteoWeb

Il fenomeno celeste delle stelle che brillano, in movimento apparente nel firmamento, suscita meraviglia e riflessione. Osservando il cielo notturno, ci incantiamo di fronte alle stelle luminose che danzano nella volta celeste. La loro brillantezza ci spinge a interrogarci sulla natura di questo spettacolo. Questo suggestivo scenario celeste stimola la nostra curiosità, spingendoci a cercare risposte sulle leggi astronomiche che regolano il loro moto e a contemplare la vastità misteriosa dell’universo.

Perché le stelle brillano?

Le stelle brillano grazie a un processo di fusione nucleare nel loro nucleo. All’interno di una stella, l’immensa pressione e temperatura generano un ambiente ideale per la fusione nucleare dell’idrogeno in elio. Questa reazione libera enormi quantità di energia sotto forma di luce e calore. La luce emessa attraversa gli strati esterni della stella, raggiungendo infine lo Spazio interstellare, dove possiamo osservarla dalla Terra. La brillantezza delle stelle dipende dalla loro massa, età e fase evolutiva. Stelle più massicce brilleranno più intensamente e avranno una vita più breve. Questo processo di fusione nucleare è fondamentale per l’illuminazione del cielo notturno, fornendo la luce che ammiriamo da milioni di anni.

Luce propria e riflessa

Le stelle brillano di “luce propria”, cioè in conseguenza ai suddetti processi di fusione nucleare nel nucleo stellare. Le stelle producono energia tramite reazioni nucleari che emettono luce e calore, rendendole “autoluminose”. La “luce riflessa” è invece quella proveniente da una sorgente esterna e riflessa dalla superficie di un oggetto, come nel caso dei pianeta o delle lune. Ad esempio, la Luna riflette la luce proveniente dal Sole.

In sintesi, la luce propria è generata internamente dalla stella stessa, mentre la luce riflessa proviene da una sorgente esterna e viene riflessa dall’oggetto celeste.

Perché le stelle scintillano a intermittenza

Le stelle scintillano a intermittenza a causa della turbolenza atmosferica. Quando la luce delle stelle attraversa gli strati atmosferici della Terra, incontra variazioni di densità e temperatura che causano deviazioni nella sua traiettoria. Questi fenomeni atmosferici creano piccoli riflessi di luce che giungono alla nostra vista come scintillio. Tale effetto è particolarmente evidente quando le stelle sono basse sull’orizzonte, attraversando una maggiore estensione atmosferica. Gli osservatori spaziali o quelli situati in luoghi con atmosfera più stabile possono ridurre questo effetto.

In sostanza, la “scintillazione stellare” è il risultato delle interazioni complesse tra la luce stellare e gli strati instabili dell’atmosfera terrestre durante il suo percorso.

Perché le stelle luminose si muovono in cielo

Le stelle luminose apparentemente in movimento nel cielo sono, in realtà, relativamente fisse nello Spazio. Il fenomeno è causato dalla rotazione della Terra sul suo asse. Il nostro pianeta compie un moto di rotazione giornaliero, causando il cambiamento della nostra prospettiva rispetto alle stelle. Mentre il pianeta ruota, sembra che le stelle si spostino attraverso il cielo notturno. Questo effetto è noto come “moto apparente delle stelle“. Le stelle più vicine all’asse terrestre sembrano muoversi meno, mentre quelle più lontane mostrano una maggiore variazione. Tuttavia, le stelle stesse mantengono posizioni fisse nello Spazio, e il loro apparente movimento è legato alla rotazione terrestre.

Perché le stelle non ci cadono in testa

Prendendo in prestito un celebre e consigliatissimo libro a cura di Federico Taddia e Margherita Hack, ricordiamo che le stelle non cadono sulla Terra perché sono distanti in modo “astronomico”. Le stelle sono enormi corpi celesti situati a distanze incredibilmente lontane dal nostro pianeta. Anche la stella più vicina, il Sole, è a oltre circa 150 milioni di km di distanza. La forza di gravità tra la Terra e le stelle è influenzata dalla loro massa e dalla distanza. La legge di gravità di Newton stabilisce che la forza gravitazionale diminuisce con il quadrato della distanza. Le stelle sono così remote che la loro forza gravitazionale sulla Terra è estremamente debole. Inoltre, la Terra è in orbita intorno al Sole, mantenendo la sua posizione nello Spazio e impedendo alle stelle di “cadere” sulla Terra.

“Stelle cadenti”: cosa sono, da cosa sono formate

Un caso a parte sono le “stelle cadenti“, che stelle non sono. “Stelle” e le “stelle cadenti” si riferiscono a fenomeni celesti differenti. Le stelle sono oggetti celesti luminosi e sferici, come il Sole, che emettono luce attraverso processi di fusione nucleare nel loro nucleo.

Le “stelle cadenti” non sono in realtà stelle, bensì particelle di polvere o piccoli detriti spaziali che entrano nell’atmosfera terrestre a velocità elevata. Quando questi frammenti attraversano l’atmosfera, vengono riscaldati dall’attrito con l’aria, generando luminosità visibile dalla Terra. Questi fenomeni sono noti come “meteore“. Se un frammento sopravvive all’attrito e raggiunge la superficie terrestre, viene chiamato “meteorite“.

Il fascino del cosmo

L’osservare le stelle è un’esperienza affascinante che ci connette alle meraviglie del cosmo. Questo atto non solo incanta, ma anche avvicina alla scienza e al senso di scoperta. Guardare il cielo notturno stimola la curiosità, spingendo a esplorare l’universo attraverso la conoscenza scientifica, rafforzando così la nostra comprensione della vastità e della complessità dell’universo. Questa connessione con il cielo stellato nutre una sete di sapere, incoraggiando una prospettiva scientifica e una continua meraviglia di fronte all’infinita bellezza celeste.

