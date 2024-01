Pericolo valanghe, allerta arancione in alta Valle d’Aosta

MeteoWeb

Il centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta valanghe a seguito della nevicata che ha interessato la Valle d’Aosta. Per la dorsale di confine con Francia e Svizzera, il livello di allerta nella giornata di domani, giovedì 18 gennaio, sarà ‘arancione‘ (moderata criticità): saranno quindi possibili “medie e grandi valanghe in zone antropizzate“. I comuni interessati sono Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier. Nella giornata di oggi la criticità è invece di un livello più basso (ordinaria).

Per le valli del Gran Paradiso il livello, oggi e domani, è ‘giallo‘ (ordinaria criticità): sono possibili “medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza”.

Dal tardo pomeriggio di oggi sono attese “nevicate a bassa quota (500-600 metri di quota), possibili fenomeni neve mista a pioggia (specie sulla dorsale di confine sotto 1.900 metri); attesi a 500 metri cinque centimetri nella valle centrale e nelle valli del Gran Paradiso, 10-15 cm sulla dorsale di confine. Dal primo mattino di domani rapido rialzo limite neve a 1500-1800 metri, attesi (sulla dorsale di confine e su parte delle valli del Gran Paradiso) circa 10 centimetri a 1.500 metri“.

