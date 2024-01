Peste del ‘300: non ha avuto ricadute sul genoma umano

MeteoWeb

La Peste nera del ‘300 non avrebbe avuto ricadute sul genoma umano come autorevoli studiosi avevano ritenuto. La peste nera colpì Cambridge, in Inghilterra, nel 1349. I corpi si ammucchiarono così velocemente – fino a sei persone su dieci morirono in Europa – che i becchini faticarono a tenere il passo, e molti resti finirono in sepolture di massa. Nonostante il suo pesante tributo, questa ondata di peste bubbonica non sembra aver avuto un impatto duraturo sul genoma degli abitanti di Cambridge, suggerisce uno studio pubblicato su “Science Advances“.

Lo studio

I risultati contraddicono una ricerca pubblicata su “Nature” nel 2022 che identificava varianti nei geni immunitari nelle persone sopravvissute alla peste nera , suggerendo che le varianti potrebbero aver avuto un effetto protettivo.

“Poiché si tratta di un evento così devastante, le persone si aspettano naturalmente che abbia lasciato una firma genetica“, afferma Ruoyun Hui, genetista delle popolazioni dell’Università di Cambridge, nel Regno Unito, che ha co-diretto l’ultimo studio. Invece “non abbiamo trovato molte prove a sostegno dell’adattamento delle risposte immunitarie“.

Il genoma umano è disseminato di cicatrici lasciate da antiche epidemie di malattie, e vi sono buone prove che le varianti genetiche comuni in diverse popolazioni abbiano aiutato i loro antenati a sopravvivere alle infezioni e a trasmettere quelle utili varianti ai loro figli. Ma collegare tali cambiamenti a specifiche epidemie, come la peste nera, è stato difficile. La selezione naturale tende ad agire su molte generazioni e l’influenza di un’epidemia può essere particolarmente difficile da osservare nel piccolo numero di genomi umani antichi generalmente disponibili, afferma Luis Barreiro, genetista della popolazione umana presso l’Università di Chicago, nell’Illinois.

Nello studio del 2022 , il team di Barreiro ha esaminato centinaia di genomi antichi di persone provenienti da Londra e dalla Danimarca. I ricercatori hanno identificato più di 200 varianti di geni immunitari che erano diventate più o meno comuni nelle persone sopravvissute alla Peste Nera, rispetto alle persone morte prima o durante gli anni della peste. Negli studi di laboratorio, le varianti di un gene, chiamato ERAP2 , hanno aiutato le cellule immunitarie a controllare il batterio Yersinia pestis che causa la peste.

Per vedere come la peste nera avrebbe potuto modellare i genomi delle persone in altre regioni, un team guidato da Hui e dal suo collega genetista della popolazione dell’Università di Cambridge Toomas Kivisild ha sequenziato i genomi di 275 persone della Cambridge medievale e post-medievale e dei villaggi circostanti.

Tuttavia, in un sottoinsieme dei 70 genomi più completi, i ricercatori hanno trovato pochi segni di selezione naturale dopo la peste nera. Circa il 10% delle 245 varianti immunitarie che il team di Barreiro aveva trovato nei londinesi cambiava frequenza nella coorte di Cambridge. Ma su 22 varianti genetiche, 10 che sembravano aiutare le persone a sopravvivere alla peste nera a Cambridge divennero meno comuni a Londra, o viceversa.

Il team di Hui e Kivisild non ha rilevato alcun cambiamento nella frequenza delle varianti ERAP2 che proteggono dalla peste. Una versione di un altro gene che protegge dalla lebbra è diventata leggermente più comune dopo la peste nera, ma questa associazione non ha raggiunto una soglia statistica tipicamente applicata agli studi genomici. Kivisild dice che è ancora possibile che la Peste Nera abbia influenzato l’evoluzione dei geni immunitari in modi che lo studio del suo team non è riuscito a rilevare. “Ma è un po’ prematuro trarre conclusioni di vasta portata in questa fase“.

Barreiro difende le scoperte del suo team, in particolare la loro interpretazione del ruolo di ERAP2. Uno studio epidemiologico separato ha dimostrato che le varianti del gene proteggono dalle infezioni respiratorie. E in un altro articolo in pre-stampa del 2023 , i ricercatori hanno addestrato un modello di apprendimento profondo per identificare la selezione naturale nei dati del genoma antico e hanno trovato indizi che due delle varianti ERAP2 fossero state sotto selezione negli ultimi 2.000 anni, un periodo che include non solo la peste del ‘300 ma anche altre epidemie di peste. “Una volta che si iniziano a mettere insieme questi pezzi, penso che si possano costruire valide ragioni per la selezione“, afferma Barreiro.

Risposte certe sull’impatto della Peste Nera – o su quello di qualsiasi epidemia passata – richiederanno migliaia di genomi umani antichi e forse di più, concordano i ricercatori. “Non credo che la questione verrà risolta in modo definitivo e soddisfacente per tutti finché non raggiungeremo campioni di dimensioni molto, molto più grandi“, afferma Barreiro.