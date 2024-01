In Piemonte un’altra alba glaciale: temperature fino a -6°C in pianura | DATI

MeteoWeb

Seconda alba consecutiva dai connotati glaciali in Piemonte, con temperature abbondantemente sottozero in pianura. Anche oggi, infatti, il Piemonte è la Regione più fredda d’Italia con temperature invernali: la colonnina di mercurio è piombata a -6,4°C a Saliceto, -5,9°C a Montechiaro d’Asti, -5,7°C a Nizza Monferrato e Baldissero d’Alba, -5,6°C a Front Malone, -5,3°C a Pralormo, -5,1°C a Basaluzzo, Sezzadio e Govone, -4,9°C a Caluso, -4,7°C a Candia Canavese, -4,6°C ad Avigliana, -4,5°C a Masserano e Cameri, -4,4°C a Buttigliera d’Asti, Pray e Cerano, -4,3°C a Tortona, -4,1°C a Parella, -3,9°C a Mombaldone e Massazza, -3,8°C a Venaria, -3,7°C a Domodossola, Casale Monferrato, Santena, Borgomanero, Castell’Alfero e San Damiano d’Asti, -3,6°C ad Acqui Terme, -3,5°C a Villafranca Piemonte e Ormea, -3,4°C a San Salvatore Monferrato, Boves, Paruzzaro e Albano Vercellese, -3,3°C a Brandizzo, Novi Ligure e Carmagnola, -3,2°C a Vercelli e Roccaforte Mondovì, -3,1°C a Caselle e Tricerro, -3,0°C a Fossano, -2,9°C a Piverone, -2,8°C ad Asti e Moncalieri, -2,7°C a Rivoli, -2,6°C a Morozzo, -2,3°C a Marene, -2,1°C a Isola Sant’Antonio e Ovada, -2,0°C a Bra, -1,7°C ad Alessandria, -1,5°C a Cannobio, -1,2°C a Torino, -1,0°C a Novara, -0,4°C a Stresa, -0,3°C a Verbania, +0,1°C ad Omegna, +0,5°C a Biella, +0,6°C a Cuneo.

Nulla di eccezionale, ovviamente, per l’inverno piemontese ma comunque si tratta dei valori più freddi dell’anno in molte di queste località. A rendere ancor più caratteristico, in termini di gelo, il clima è la fitta nebbia che determina fenomeni di condensazione del ghiaccio al suolo particolarmente affascinanti e suggestivi, rendendo il paesaggio in molti casi davvero glaciale (vedi immagini a corredo dell’articolo).

